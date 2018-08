Aperto il bando per il servizio civile

Cento opportunita’ per ragazzi e ragazze che vogliano impegnarsi per rendere Milano piu’ accogliente, attrattiva e inclusiva. Li mette a disposizione il bando per la selezione di volontari di eta’ compresa tra i 18 e i 28 anni (compiuti) da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale. Un numero in crescita rispetto agli anni passati, anche a fronte della significativa adesione dei giovani milanesi al progetto: nel 2017 erano infatti pervenute quasi 450 richieste per i 90 posti a disposizione mentre nel 2016 erano state 400, a fronte delle 80 opportunita’ previste. Le posizioni aperte quest’anno riguardano: 46 posti per l’educazione e la promozione culturale, 32 per la cura del patrimonio artistico e culturale, 18 per l’assistenza, 2 da inserire nell’organico della Protezione Civile e 2 posti per progetti legati alla tutela dell’ambiente, ambito di intervento aggiunto quest’anno. “Il servizio civile – commenta l’assessore alle Politiche per il Lavoro, Attivita’ produttive e Commercio Cristina Tajani – rappresenta per i volontari un’importante occasione di crescita formativa e umana e per l’Amministrazione un prezioso strumento con cui aiutare le fasce piu’ deboli, rafforzare i servizi ai cittadini e valorizzare il patrimonio urbano. Le attivita’ che vedranno coinvolti i ragazzi riguardano progetti concreti che rendono possibile l’equilibrio tra esigenze formative dei volontari e bisogni della citta’: dalla valorizzazione del patrimonio artistico all’integrazione culturale, passando per l’attenzione all’ambiente.