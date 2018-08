Migranti: Gelmini, governo solo fumo, Italia isolata

“Fumata nera sulla Diciotti alla riunione tecnica a Bruxelles. Le richieste dell’Italia non sono state accolte e il nostro Paese è più isolato che mai”. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera. “Salvini ha fatto bene ad alzare la voce in merito all’emergenza migranti, ma mostrare i muscoli doveva servire a raggiungere accordi per noi vantaggiosi con i Paesi Ue. E invece niente, con gli amici di Visegrad del governo gialloverde che per primi ci hanno chiuso le porte in faccia – prosegue Gelmini -. Adesso occorre trovare al più presto una soluzione per la Diciotti. La sinistra, sbagliando, strumentalizza a fini politici la questione umanitaria, ma nessuno deve dimenticare che su quella nave ci sono persone abbandonate a loro stesse. È una riflessione che ognuno di noi, anche l’Unione europea, deve fare”. “Sullo sfondo di questa assurda situazione non possiamo non notare la quasi totale latitanza del premier Conte e i soliti incompetenti annunci di Di Maio, prontamente smentito dal ministro Moavero. Insomma, tanta confusione, molto fumo e niente arrosto. L’Italia non ci fa una bella figura”.