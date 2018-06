Mafia capitale, De Chirico: “Bravo Maran”

“Apprendiamo da qualche testata giornalistica online che l’imprenditore romano Luca Parnasi tentò di avvicinare l’assessore Pierfrancesco Maran il quale, si legge, respinse sdegnato l’offerta di acquisto di una casa. A Maran va un grande applauso e un ringraziamento da parte, non solo mia, ma di tutta la città e dell’intera classe politica che fa Politica per passione. Nella seduta di Consiglio di lunedì prossimo chiederò all’assessore, per quanto possibile, di riferire in aula oppure che venga in una seduta a porte chiuse di commissione Antimafia a raccontarci il riprovevole episodio. Bravo Maran!”