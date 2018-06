The Space Pass: anche in Italia il cinema senza limiti con la card lanciata da The Space Cinema

Il circuito punta a rinnovare il modo di vivere il grande schermo grazie all’abbonamento che apre le porte di tutti i The Space Cinema d’Italia

Milano 9 Giugno – Accesso a tutti gli spettacoli, in qualsiasi giorno e orario, per tutto l’anno, con un solo abbonamento. L’offerta lanciata da The Space Cinema si chiama The Space Pass: una card che consente la visione di tutti i film ed eventi in programmazione ogni giorno nei 36 cinema che il circuito conta in Italia.

Uno dei punti di forza dell’iniziativa è il prezzo: 15,90 euro al mese. La quota mensile consente la visione di qualsiasi contenuto, come avviene già in altri Paesi: Stati Uniti, Inghilterra, Francia, Germania, Olanda, Belgio. The Space Cinema è l’unico circuito in Italia a proporre questa nuova formula, che ricalca i modelli offerti da brand e piattaforme streaming di musica, film e serie tv. Una soluzione per dare maggiore libertà di fruizione agli utenti e agli appassionati del grande schermo.

Con questa offerta, che include tutti i film in 3D e la programmazione Extra (documentari, concerti, eventi speciali), il brand punta infatti a fornire agli spettatori un servizio migliore, rivoluzionando il modo di concepire l’esperienza della sala cinematografica, rendendola più accessibile e, dunque, più piacevole.

Tra gli ulteriori vantaggi, inoltre, la possibilità di richiedere la poltrona Vip e il servizio clienti dedicato. La tessera è nominale e attivabile online sul sito www.thespacecinema.it. Va sottoscritta per almeno 12 mesi e può essere rinnovata alla scadenza. Inoltre, richiedendo The Space Pass entro il 31 agosto, gli abbonati avranno diritto a due mesi gratuiti.

Il circuito The Space è stato acquisito da Vue International nel novembre 2014, comprende 36 cinema per un totale di 362 schermi e possiede una quota di mercato del 19,3% [Esercizio 2016 – Dati Cinetel], attestandosi come il secondo circuito italiano per dimensioni. Il circuito è composto da multiplex moderni all’avanguardia, tutti con una disposizione ad anfiteatro, e da due cinema iconici situati nel centro città, l’Odeon a Milano e il Moderno a Roma, che ospitano molte delle premiere cinematografiche più importanti. Vue Entertainment International, il gruppo fondato nel 2003 nel Regno Unito da Timothy Richards e Alan McNail. Il controllo azionario è nelle mani di due fondi canadesi: Omers e Alberta Investment Management Corporation. Vue è presente in Uk, Irlanda, Germania, Danimarca, Polonia, Lituania, Lettonia e Taiwan con un fatturato di 900 milioni di euro, pari a una volta e mezzo l’intero mercato italiano. La mission di The Space Cinema – 36 multiplex in ogni regione italiana e 79mila posti a sedere- è quella di porre al centro del proprio lavoro lo spettatore a cui offrire l’eccellenza sia per quanto riguarda il livello delle proprie strutture cinematografiche sia nell’offerta sempre più ampia di contenuti esclusivi.

