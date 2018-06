Apre a Milano la Terrazza Martini

TEMPORARY – DOVE “VIVERE L’ESPERIENZA” DELL’APERITIVO 5.0, THE ULTIMATE APERITIVO

Milano 9 Giugno – Dal 22 giugno al 1° luglio 2018 dalle ore 17 fino a tarda sera in Piazza del Cannone a Milano, capitale italiana dell’aperitivo, MARTINI® inaugura la TERRAZZA MARTINI TEMPORARY.

Una location unica dove si potrà scoprire l’ultimo trend del pre-dinner: l’aperitivo 5.0 che coinvolge tutti i 5 sensi e per questo considerato “the ultimate aperitivo”.

Creato in esclusiva per l’occasione da cinque “specialisti dei sensi”, l’aperitivo 5.0 è una vera esperienza che coinvolge, connette e amplifica tutti i 5 sensi in un nuovo e contemporaneo modo per gustarsi “l’ora più felice” della giornata.

Aperitivo sulla ruota panoramica

Solo presso la TERRAZZA MARTINI TEMPORARY si potranno degustare i grandi classici del cocktail (MARTINI e Tonic, Negroni e Americano) stando comodamente seduti su una ruota panoramica alta 18 metri, l’unica nel centro di Milano.

Per undici giorni (lun-gio dalle 17 alle 22, ven-dom dalle 17 alle 23) a pochi passi dal Castello Sforzesco, circondati dal verde di Parco Sempione, udito, vista, olfatto, tatto e gusto verranno “amplificati” in un viaggio alla scoperta di nuove sensazioni in cui suoni, visioni, profumi, oggetti e sapori si mescoleranno all’inconfondibile raffinatezza dei cocktail Martini.

Ricco il calendario delle serate speciali. Il 22, 23, 30 giugno e il 1 luglio, DJ set con performance live di Valentina Sartorio, Nora Bee e Ketty Passa che intratterranno gli ospiti di TERRAZZA MARTINI TEMPORARY con una selezione musicale in perfetta sintonia con l’aperitivo 5.0, the ultimate aperitivo. Il programma prevede anche altre novità e sorprese che i visitatori potranno scoprire una volta arrivati in Terrazza.

TERRAZZA MARTINI TEMPORARY

Piazza del Cannone (entrata dal Castello Sforzesco e da viale Gadio)

22 giugno – 1 luglio

Orari lun-gio dalle 17 alle 22, ven-dom dalle 17 alle 23

Ingresso gratuito solo per maggiorenni.

Accesso alla ruota panoramica su presentazione dello scontrino

Formula aperitivo 10 euro, cocktail MARTINI e Tonic 7 euro, Negroni e Americano 8 euro.