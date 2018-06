Un gesto di inciviltà e vigliaccheria Notizie dallo Sportello Tutela Animali Cusago

Non c’è davvero limite all’idiozia e all’inciviltà umana.

Nella mattinata di martedì 5 giugno sono stati abbandonati in una scatolone alla Cavetta di Cusago sei gattini ancora in fase di svezzamento.

Fortunatamente chi li ha trovati mi ha tempestivamente avvisato e me li ha portati ancora chiusi nello scatolone in cui li hanno abbandonati. Uno di loro aveva un forasacco nella minuscola narice e respirava a fatica; dopo averglielo estratto ha perso molto sangue e ci si può immaginare che sofferenza per una creaturina così piccola

Ora i micetti sono affidati alle cure dell’Associazione Animal’s Emergency con cui il Comune è in convenzione, per essere svezzati e successivamente dati in adozione a chi ne farà richiesta.

Questa tristissima vicenda avrebbe potuto avere un finale diverso: se non fossero stati ritrovati, con tutta probabilità sarebbero di inedia. Abbandonare un animale è una vigliaccheria, ma ancora più vigliacco è abbandonare gattini strappati alla madre anzitempo in aperta campagna dentro uno scatolone.

Purtroppo con l’arrivo della stagione estiva e l’avvicinarsi delle vacanze, il fenomeno dell’abbandono aumenta anche nelle regioni del nord Italia dove statisticamente il fenomeno del randagismo è più contenuto rispetto ad altre realtà geografiche.

L’abbandono un gesto incivile e crudele al punto che nel Codice Penale sono state introdotte in tempi recenti norme volte a punire condotte deprecabili come il maltrattamento e l’abbandono di animali.

Rivolgo a tutti un appello accorato: se possedete un animale (cane, gatto coniglio o altro) ma non potete più occuparvene per qualsiasi motivo o, diversamente, se ne trovate uno abbandonato e non potete tenerlo con voi, rivolgetevi ad un veterinario o ad un’associazione di volontariato animalista che certamente vi sapranno aiutare. Ma non abbandonateli così: li condannate a morte certa.

Stefania Luppi

Referente Sportello Tutela Animali Cusago