Giovani Rom perfettamente integrate nel mondo del lusso per rubare in pace

Milano 6 Giugno – Avevano una laurea in furti negli appartamenti, soprattutto in Centro, dove la buona borghesia custodisce la sua eleganza. Un Master anche in buon gusto e portamento per la disinvoltura con cui si muovevano, si relazionavano, si integravano. Un’integrazione d’astuzia, finalizzata a rubare senza essere notate, un’intelligenza usata come uno schiaffo contro gli italiani sempliciotti, uno sberleffo contro chi si ostina a promuovere un’integrazione di comprensione e convivenza. Sì, perché per le rom arrestate che hanno avuto l’ardire di rubare in casa di Sala, vivere a Milano era una pacchia, una commedia da recitare con destrezza. Giovani rom protette da un buonismo che permetteva la più ampia libertà d’azione, sciurette tra le sciure radical chic. Ma l’errore di svaligiare la casa del Sindaco, quel Sala che privilegia i rom nell’assegnazione delle case, che chiude gli occhi sui campi abusivi ecc., è stato fatale. Per la cronaca, riferisce Repubblica “Nel loro covo a Bollate, in un villetta alle porte di Milano, è stato scoperto un vero e proprio ‘supermarket’ della ricettazione di oggetti di lusso dove sono stati recuperati numerosissimi accessori, borse, scarpe, foulards, pellicce, profumi, trucchi.

Il covo di Bollate serviva come base logistica non soltanto per le tre donne, ma anche ad altre ladre provenienti da Parigi, anche loro specializzate in furti di appartamento”. Non è dato sapere in quale campo più o meno abusivo risieda l’Università del furto e relative specializzazioni. Ma forse, ironia della sorte, la sede è proprio là, dove Pisapia ha dotato i campi di docce con acqua calda e di condizionatori per ovviare il caldo. I Rom ringraziano.