Via Varesina: bambino investito davanti all’asilo

Milano 1 Giugno – Il bimbo attraversava davanti all’asilo insieme alla madre e al fratellino sulle strisce pedonali. Hanno visto una macchina fermarsi così hanno iniziato a camminare diretti verso la scuola, ma è stato proprio allora che è arrivata una motocicletta che ha travolto il piccolo, facendolo volare sull’asfalto.

Il bimbo di otto anni – nato in Italia da genitori arabi – è stato investito proprio di fronte alla scuola dell’infanzia comunale Varesina.

Secondo la polizia locale, il piccolo era sulle strisce pedonali con sua madre e con il fratello più piccolo, che era diretto proprio al “nido”. I tre , insieme ad un’altra donna e ad altri due bimbi,avrebbero attraversato davanti ad una Toyota Yaris che si era fermata proprio per lasciarli passare. Da dietro, però, sarebbe arrivato un quarantenne italiano a bordo di una Harley Davisdson, che superando le macchine in coda, avrebbe centrato in pieno il bambino.

L’impatto è stato violentissimo e il piccolo è stato scaraventato a una decina di metri di distanza riportando un trauma cranico e fratture a un braccio e una gamba. Subito è stato soccorso da un’ambulanza e da un’auto medica. Quando i sanitari sono arrivati sul posto, il bimbo era sveglio ma le sue condizioni sono state giudicate molto gravi, tanto che è stato accompagnato in prognosi riservata all’ospedale Niguarda con l’ambulanza scortata dai motociclisti della polizia locale.

I vigili hanno ascoltato la testimonianza del motociclista, che si era immediatamente fermato a prestare soccorso e che sarà denunciato e multato.