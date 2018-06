Mac Mahon: ambulanza si ribalta dopo uno scontro, tre feriti.

Milano 1 Giugno – Un pauroso incidente è avvenuto ieri sera all’incrocio tra viale Monte Ceneri e via Mac Mahon.

Tre persone sono rimaste ferite nello schianto. Si tratta di 3 uomini di 29, 56 e 63 anni che fortunatamente non sono in pericolo di vita. Sono stati portati al Fatebenefratelli e in Città Studi.

Per cause da accertare, un’automedica, che non è noto se avesse o meno le sirene spiegate, dopo essersi scontrata con un’utilitaria, si è ribaltata all’incrocio. Sul posto sono subito giunti altri sanitari inviati da Areu, e i vigili del fuoco che si sono occupati di estrarre i feriti.

A causa dell’incidente il traffico è stato deviato su parte della carreggiata per permettere le operazioni di sgombero.