I Gunners espugnano San Siro. Sconfitta pesante per il Diavolo.

Milan-Arsenal 0-2

Milano 9 Marzo – Ci si aspettava un altro Arsenal e soprattutto un altro Milan, un Arsenal che arrivava da un pessimo ruolino di marcia faceva pensare ad una squadra meno arrembante, al contrario il Milan che veniva da una lunga striscia positiva partita addirittura a dicembre, lasciava intendere che se la sarebbe giocata alla grande.

La partita di andata ha invece annunciato che i Gunners, nonostante le difficoltà di quest’anno, sono ancora una squadra di livello superiore rispetto a questo Milan, con un Ozil in versione extraterrestre nel primo tempo. Il turco di Germania dispensa calcio, delizia i palati fini a suon di tunnel e pesca sempre di prima in verticale i compagni più liberi col suo solito radar incorporato.

Non sarà l’Arsenal di qualche anno fa ma agli inglesi basta un tempo per vincere la partita, due gol e una marea di occasioni create, il Milan potrebbe fare male rispondendo colpo su colpo, perché i Gunners dietro concedono qualcosa ma i rossoneri non trovano mai la porta.

A differenza del Milan che non riesce a sfruttare gli errori della retroguardia di Wenger, l’Arsenal va a nozze con le uscite sbagliate dai rossoneri, come nell’occasione del primo gol e come succede per tutto il primo tempo, servono le parate di Donnarumma, la traversa e un pizzico di fortuna per contenere il passivo di due gol.

Il Milan dà la sensazione di essere più nemico di se stesso che degli inglesi, un numero spropositato di errori tra passaggi, stop e tempi di gioco che rendono vano ogni attacco, altrimenti il gol sarebbe anche arrivato perché le occasioni il Milan le ha avute ma non è stato in grado di sfruttarle come dovrebbe fare una squadra quando cerca il salto da acerba a matura.

Milan a cui non resta che tentare il tutto per tutto alla disperata nella partita di ritorno a Londra, perché a questo punto, il Diavolo non ha nulla da perdere.

Racconto e analisi tattica.

Milan che scende in campo con i titolarissimi, solito 4-3-3 e soliti uomini. Arsenal con un 4-2-3-1 interscambiabile col 4-3-3 e qualche indisponibile.

Il pressing inglese mette in difficoltà la manovra rossonera, Welbeck nel primo tempo è costantemente su Bonucci e Ozil agisce da schermo su Biglia, il Milan è costretto così a far partire l’azione con Romagnoli che si appoggia quasi sempre a Rodriguez. Quando si prova a uscire da destra sono guai perché Calabria non ha sbocchi e finisce col perdere molti palloni. Il Milan non trova i giusti tempi per le giocate in verticale e complici i molti errori tecnici non riesce a distendersi a dovere, giropalla sottotono e gli unici strappi arrivano da palle recuperate col pressing medio-alto. L’Arsenal è abile col possesso, gioca bene a uno-due tocchi e si distende con facilità. La retroguardia inglese è però fuori giri, la marcatura stretta dei centrali su Cutrone apre degli spazi sulle fasce che le catene rossonere non sfruttano a dovere, la linea non si muove compatta e sbaglia spesso i tempi di uscita sugli anticipi.

I primi tre minuti di gioco sono un assedio del Milan che batte addirittura quattro calci d’angolo, l’impatto di San Siro sull’Arsenal si vede, ma gli inglesi prendono in fretta confidenza e iniziano a giocare a calcio, il Milan comincia a sbagliare anche le cose elementari e non riesce a sfruttare le occasioni che i Gunners concedono.

Il Diavolo va vicino al gol con Cutrone messo solo davanti alla porta da Calhanoglu, l’Arsenal segna recuperando un pallone perso da Calabria e spedito in verticale da Ozil sul piede di Mkhitaryan che calcia e trova la deviazione di Bonucci che inganna Donnarumma. 0-1.