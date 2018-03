Gratuità e agevolazioni per i servizi all’infanzia con l’ISEE 2018

Milano 5 Marzo – Sono in corso le iscrizioni per i nidi, le Sezioni primavera e le Scuole dell’infanzia del Comune. Nelle prossime settimane apriranno quelle per i Centri estivi e le Case vacanza. Ognuno di questi Servizi prevede quote differenziate per le famiglie che sottoscriveranno la DSU ISEE 2018: una certificazione necessaria perché la quota di contribuzione sia relativa alla fascia ISEE in cui ci si trova.

Sottoscrivere la DSU ISEE 2018 (redditi 2016, con scadenza 15 gennaio 2019) consente alle famiglie di non aspettare troppo per avere il certificato. Per chi ne è già in possesso al momento dell’iscrizione sarà sufficiente indicare il numero di protocollo e la data di rilascio, autorizzando il Comune ad acquisire d’ufficio l’attestazione per le successive verifiche. Chi ha già effettuato la domanda di iscrizione a Nidi, Sezioni primavera e Scuole dell’infanzia non essendo ancora in possesso dell’attestazione, si è impegnato a sottoscrivere l’ISEE 2018 entro il 30 aprile.

Che cos’è l’ISEE? E’ l’Indicatore della situazione economica equivalente, strumento di valutazione della situazione economica di chi richiede prestazioni agevolate o l’accesso a condizioni agevolate ai servizi di pubblica utilità.

Come si richiede? Le informazioni richieste sono la composizione del nucleo familiare, la situazione reddituale e il patrimonio mobiliare e immobiliare di ciascun componente del nucleo familiare. Yutto deve essere riportato nella Dichiarazione sostitutiva unica (DSU), che può essere presentata online sul sito di INPS o a un Centro di assistenza fiscale, all’ente che eroga la prestazione sociale agevolata o al Comune.

Sul sito di INPS sono disponibili informazioni dettagliate: https://www.inps. it/nuovoportaleinps/default.as px?itemdir=50088.