Palazzo Reale: “Italiana”, racconto dell’Italia vista dalla moda nel periodo magico del Made in Italy (1971_2001)

Milano 23 Febbraio – Fino al 6 maggio a Palazzo Reale la mostra “ITALIANA. L’Italia vista dalla moda 1971-2001” un progetto in forma di mostra e di libro, che racconta la moda italiana in un periodo di formidabile creatività, evidenziando la progressiva affermazione del sistema italiano della moda nella stagione del Made in Italy. La mostra celebra l’importante anniversario dei sessant’anni di Camera Nazionale della Moda Italiana.

Il trentennio 1971-2001 è un periodo straordinario che cementa relazioni e scambi tra gli esponenti di generazioni italiane di artisti, architetti, designer e intellettuali che hanno impostato le rotte della presenza italiana nella cultura internazionale. Il 1971 simbolicamente marca la cesura tra l’alta moda e l’inizio della stagione del prêt-à-porter italiano: è l’anno in cui Walter Albini sceglie Milano per la prima sfilata della linea che porterà la sua firma, la cosiddetta “collezione unitaria”. Il 2001 è una data di chiusura emblematica: il passaggio fra due secoli, il momento in cui la moda italiana cambia pelle e si trasforma in un fenomeno globale ancora poco studiato nelle sue forme di creazione, produzione e comunicazione. È l’anno in cui il sistema internazionale – già messo alla prova dalle mutazioni geopolitiche degli anni novanta – viene radicalmente messo in discussione dagli attentati dell’11 settembre.

Nelle stanze di Palazzo Reale il percorso espositivo si articola in una costellazione di temi – Identità, Democrazia, In forma di logo, Diorama, Project Room, Bazar, Postproduzione, Glocal, L’Italia degli oggetti – seguendo una lettura critica che tiene insieme le diverse istanze della cultura e della moda nei 30 anni presi in considerazione.

Sono nove stanze in cui la teoria dei diversi svolgimenti intende restituire la moda italiana nelle manifestazioni più significative e nelle qualità identificative, utilizzando una selezione di oggetti (moda, arte, design, fotografia, editoria) rappresentativi per fissare in modo iconico gli snodi del percorso. In mostra artisti come Michelangelo Pistoletto, Maurizio Cattelan, Elisabetta Benassi, Luciano Fabro, Francesco Vezzoli, Vanessa Beecroft, Luigi Ontani, Alighiero Boetti, Giulio Paolini, Ketty La Rocca, Gino De Dominicis che testimoniano la complessità creativa e sociale dell’arte italiana negli ultimi decenni del secolo e illuminano le qualità della moda italiana attraverso il loro sguardo e le loro pratiche; i disegnatori del gruppo Valvoline: Daniele Brolli, Giorgio Carpinteri, Igort (Igor Tuveri), Marcello Jori, Jerry Kramsky e Lorenzo Mattotti; i fotografi Gian Paolo Barbieri, Alfa Castaldi, Aldo Fallai, Fabrizio Ferri, Giovanni Gastel, Paolo Roversi, Oliviero Toscani che con le loro immagini testimoniano la forza e la capacità sperimentale e visionaria che hanno caratterizzato la fotografia italiana di moda di quegli anni. Un volume realizzato da Marsilio è ideale complemento alla mostra, capace di approfondire in altre direzioni il percorso espositivo con una serie di testi inediti, un’antologia riassuntiva della letteratura sulla moda di quegli anni e immagini tratte dalle più importanti riviste del periodo.

ITALIANA si configura come un viaggio che racconta la moda italiana, attraverso una molteplicità di sguardi come un fenomeno policentrico capace di rapportarsi con saperi e intelligenze anche molto diversi. Tra i nomi in mostra: Alberta Ferretti, Allegri, Antonio Marras, Archizoom, Aspesi, Basile, Benetton, Best Company, Biancaeblu, Blumarine, Bottega Veneta, Bruno Magli, C.P. Company, Closed, Diesel, Emporio Armani, Etro, Cadette, Callaghan, Calugi e Giannelli, Carpe Diem, Cesare Fabbri, Cerruti, Cinzia Ruggeri, Complice, Costume National, Dolce & Gabbana, Enrica Massei, Enrico Coveri, Fay, Fendi, Ferragamo, Fila, Fiorucci, Franco Moschino, Fratelli Rossetti, Fuzzi, Genny, Gian Marco Venturi, Gianfranco Ferré, Giorgio Armani, Gucci, Hogan, Iceberg, Krizia, La Perla, Luciano Soprani, Mario Valentino, Marni, Max Mara, Missoni, MiuMiu, Moncler, Naj-Oleari, Nanni Strada, Pomellato, Pour Toi, Prada, Roberto Cavalli, Romeo Gigli, Sergio Rossi, Sergio Tacchini, Sharra Pagano, Stone Island, Tod’s, Trussardi, Valentino, Versace, Walter Albini, Zegna.

Main partner YOOX NET-A-PORTER GROUP e in collaborazione con Pomellato e La Rosa Mannequins

INFO – palazzorealemilano.it – italiana.cameramoda.it – #italianaexhibition

Orari: lunedì: 14.30_19.30 – martedì, mercoledì, venerdì e domenica: 9.30_19.30 – giovedì e sabato: 9.30_22.30

Ingresso: € 5 (I ricavi della biglietteria della mostra saranno devoluti a CNMI Fashion Trust)