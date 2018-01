La crescita di NextreEngineering riparte anche nel 2018 con la nomina del nuovo COO Fabrizio Caiani

Milano 18 Gennaio – Novità in casa NextreEngineering, grazie alla nomina, nel ruolo di COO, di Fabrizio Caiani, che porta ad un nuovo livello le attività dell’agenzia che si occupa di consulenze IT e di web marketing da più di un decennio.

Questa nuova nomina consentirà al gruppo di continuare sulla buona strada, puntando sull’innovazione e mantenendo la voglia di dare sempre il meglio nello svolgimento del proprio lavoro, un lavoro che, oggi come non mai, è sempre più attuale.

Fabrizio Caiani, in particolare, è una persona di grande esperienza che potrà portare tutta la società a raggiungere in modo ancora più preciso ed efficiente i propri obiettivi, collaborando efficacemente con gli altri membri del gruppo.

.

NextreEngineering è sempre più dinamica.

Il gruppoNextreEngineeringè costituito da persone che amano quello che fanno e che vogliono sempre poter offrire al cliente la loro massima competenza.

I quindici anni di esperienza maturati nella consulenza ICT consentono a tutti i clienti di avere a disposizione un team capace di rimettere in pista le aziende e di arrivare a compiere i propri obiettivi, siano essi un aumento del fatturato o del parco clienti, oppure un “ringiovanimento” della propria immagine in generale.

Sì, perché NextreEngineering punta molto sui giovani, sul loro potenziale e anche sul pubblico dei millennials, che oggi sono in grado di influenzare il mercato in modo sempre più incisivo.

Coloro che decidono di richiedere una consulenza potranno ottenere un piano particolareggiato riferito a tutte le iniziative di web marketing che si potranno prendere per rendere competitiva ogni realtà aziendale, da quella più piccola e famigliare, sino a quella in grado di conquistare i mercati internazionali.

Ogni cliente avrà, quindi, sia la possibilità di aumentare la propria popolarità, sia di migliorare il rapporto con i consumatori e con tutti coloro con i quali entrerà in contatto.

.

Un gruppo in continua crescita

NextreEngineering è dinamica sotto ogni punto di vista: infatti, insieme alla predisposizione di una linea di pensiero adatta al mondo moderno, che è rapido ed è in continua evoluzione, il gruppo punta anche sulla massima efficienza per quanto riguarda la scelta dei propri dipendenti.

Ad oggi lavorano per l’azienda più di 48 dipendenti, con una continua crescita (280% nel 2017) che è stata resa possibile anche grazie all’aumento del numero dei clienti: sono sempre di più coloro che si fidano di NextreEngineering per portare la propria attività ad un nuovo livello.

Il gruppo punta molto sulle “nuove leve” credendo nella necessità di investire nelle nuove generazioni, e anche nella necessità di far seguire a chi entri in una nuova azienda un apposito percorso formativo.

Per questo, nessun dipendente viene lasciato da solo e per ognuno di questi viene studiato un sistema di formazione che gli consentirà di acquisire e consolidare competenze interne specifiche e personalizzate.

Per tutti questi motivi, e anche per tutti i servizi che NextreEngineering offre alla propria clientela, scegliere di affidarsi a questo gruppo potrà essere il primo passo verso una nuova vita per la propria impresa, caratterizzata dal successo e dalla consapevolezza di poter raggiungere i propri obiettivi in modo efficiente e senza commettere errori.