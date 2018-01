Noi l’abbiamo salvato, insieme scriviamo il lieto fine!

Milano 18 gennaio – I fatti risalgono allo scorso Settembre. Alcuni civili e operativi cittadini mi hanno segnalato un cane abbandonato da tempo in un appartamento in zona viale Umbria a Milano nel Municipio 4. Sensibilizzata dalla segnalazione, mi sono immediatamente recata sul posto, dove ho potuto verificare la veridicità della segnalazione, e rendermi conto dell’urgenza e gravità della situazione. La Polizia Locale da me contattata nell’immediatezza è intervenuta con una squadra specializzata in questo tipo di interventi, coordinata dal Commissario dottoressa Liliana Mauri. Con loro anche l’Unità Veterinaria del Comune di Milano che ha provveduto, dopo la verifica dello stato di deperimento dell’animale, ad ospitarlo presso il Civico Canile e successivamente a porre lo stesso animale sotto sequestro. In Canile sarebbe stato certamente meglio, accudito e sfamato…Come potete vedere nelle immagini, la situazione igienica nell’appartamento dove era stato abbandonato il cane era più che precaria. A seguito delle indagini svolte dalla PL sono state denunciate alcune persone di nazionalità cinese. Dalle indagini pare che non sia la prima volta che una simile situazione si verifica e solo ora – a conclusione delle stesse – posso darvene notizia e annunciare che il cane ( di nome Cucù) è finalmente adottabile. Cucù, dolcissimo, affettuosissimo, giocherellone anche con chi non conosce – come me in quel momento – ha poco più di un anno, ora sta bene e aspetta uno di voi! Colgo l’occasione per ringraziare il Commissario di Polizia Locale dott.ssa Liliana Mauri e i suoi collaboratori che in questa occasione hanno dimostrato non solo grande professionalità e preparazione, ma anche sensibilità e un forte senso del dovere. Altresì ringrazio i cittadini per la loro fattiva collaborazione che è segno di grande civiltà e responsabilità.

DIAMO INSIEME UNA CHANCE DI VITA MIGLIORE A CUCÙ, CONDIVI ANCHE TU QUESTO POST…

Per info scrivere a : Rosa Pozzani Vicepresidente Consiglio di Municipio 4 Via Oglio, 18 – 20139 MILANO Mail: rosamaria.pozzani@comune. milano.it

oppure contattare il Canile di Milano, via Aquila.