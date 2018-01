M4 senza cronoprogramma. Unica certezza i disagi

Milano 17 Gennaio – Ad oggi sappiamo che nel 2021 sarà pronta la tratta Linate – Forlanini Fs. È desolante, ma a 10 anni dall’appalto sarà pronta una tratta pari all’8% del percorso. E il peggio è che, pur disponendo di centinaia di ingegneri ( M4, Mm e Amat ), ad oggi non esiste un cronoprogramma. I residenti e i commercianti hanno il diritto di sapere quando sarà pronta M4 e quando saranno liberati dai cantieri davanti casa. Il Consiglio Comunale non è in grado di stabilire per quanti anni dovrà pagare interessi.

Ritengo un errore non fare un collegamento con M3 a Crocetta ma farlo a Missori. Nebbia fitta infine per il fantomatico scavo congiunto per realizzare anche la riapertura dei Navigli. Le uniche certezze sono che residenti e commercianti non possono nemmeno programmare il loro futuro e che la M4 sarà terminata quando questa amministrazione di incapaci non ci sara più.