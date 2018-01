Via Varsavia: degrado insostenibile, quartiere assediato

Milano 12 Gennaio – Nuove foto scattate dai residenti del quartiere – commenta Silvia Sardone, consigliere comunale di Forza Italia – testimoniano il degrado insostenibile di Via Varsavia e delle aree limitrofe, in zona Corvetto. Tutta la zona è assediata dalla criminalità e da scene che squalificano la città. I microinsediamenti rom sono ovunque, anche oltre i campi di Via Sacile e Via Bonfadini e la presenza del suk abusivo di Piazzale Cuoco non fa che peggiorare la situazione.

Sono molti, inoltre, i palazzi occupati in zona che diventano rifugio per sbandati, clandestini e rom. Le telecamere di videosorveglianza intorno al ponte che collega Via Sulmona al Parco Alessandrini sono fuori uso da moltissimo tempo.