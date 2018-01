Ma la strada rende liberi? I clochard di Mao in mostra a la Key Gallery

Milano 9 Gennaio – La Key Gallery di Milano (via Borsieri, 12) ospita la mostra personale dell’ artista Mao dal 12 al 27 gennaio. Indagare la condizione dei clochard, i senza dimora che popolano le nostre città e lambiscono ogni giorno le nostre vite, è forse il punto di partenza della ricerca di Mao, in sintonia con la sua visione della società e della naturale empatia che prova verso gli “ultimi”; ma il significato del suo lavoro travalica la mera rappresentazione di un umanità in cui l’esclusione sociale esplode sui volti, come se ogni giorno trascorso sulla strada incidesse indelebili e urlanti cicatrici. Queste opere desiderano andare oltre ciò che i nostri occhi, disincantati dall’abitudine, scorgono ogni giorno.

Ad una prima visione – nel loro insieme- i personaggi ritratti paiono gli interpreti di una rappresentazione di vinti, cantori di un coro dissonante e stonato, componenti inutili ed inutilizzati di un meccanismo in movimento e chiuso in sé. Volti che portano inciso l’affanno della quotidianità e rughe come fratture, espressioni come movimenti tellurici, emozioni come fiumi carsici che esistono nel profondo e muovono in un dominio nascosto, in apparenza volti di naufraghi senza speranza di approdo. Ma è negli sguardi che l’artista riesce a cogliere il senso profondo di questa umanità marginalizzata, il vissuto che può apparire – ai più- come scoria e relitto di vite destrutturate. Mao ci restituisce, rielaborate dal medium artistico, sguardi di sognatori, di disperati, di poeti, di “santi”, a volte di rissosi, ma ognuno di questi (sguardi) origina un proprio senso di libertà, come se la strada, proscenio di questa dura commedia umana, avesse dato profondità e spessore ad un copione altrimenti già letto.

La strada rende liberi? Non c’è risposta univoca o consolatoria a questa domanda ma il lavoro dell’artista, insinuando in noi il seme del dubbio, può dirsi compiuto.

MAO. OPERE 2015-2017

12 / 27 GENNAIO 2018

OPENING VENERDì 12 GENNAIO H 19,00

Key Gallery

Via Borsieri 12 Milano

mar/ sab 15,00 / 19,30 /

info@Keygallery

Da ArtsLife