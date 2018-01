Municipio 4: sit-in in piazzale Ferrara per la sicurezza e la legalità

Milano 5 Gennaio – Non lasceremo che piazzale Ferrara diventi il simbolo dell’intimidazione malavitosa. NO A UN NUOVO “FORTINO”. Occorrono nell’immediato segnali forti da parte delle Istituzioni Politiche Centrali e delle Forze dell Ordine”.

Sono presente questa sera, come nelle passate occasioni, al fianco della gente come amministratore di Municipio 4 (vicepresidente del Consiglio) e come Presidente del vicino Comitato Pro Parco Alessandrini che da anni vive le stesse problematiche del quartiere Mazzini.

Da piazzale Ferrara, al Corvetto, a piazzale Gabriele Rosa a piazza Angilberto, all’interno di questo quadrilatero regna da anni l’illegalitá.

Clan mafiosi, spaccio, armi, prostituzione, clandestinità – forti dell omertà generata dalla paura nei cittadini per bene – la fanno da padroni.

Ma la gente per bene esiste ed esisterà sempre!

Stanca di sopportare una vita di paure e soprusi, laddove chi doveva fare e non ha fatto in tutti questi anni, la gente vuole, chiede a gran voce SICUREZZA E LEGALITÀ ed è scesa in piazza numerosa.

Piazzale Ferrara, diventato simbolo dell intimidazione, della sfida malavitosa contro il buon vivere quotidiano, ha visto scendere in piazza le Istituzioni al fianco dei Comitati cittadini.

Insieme hanno dato un segnale forte ai clan che organizzano e hanno nelle loro mani manovali, riscossori ed esecutori di atti non solo vandalici, ma che intendono dire che i padroni del territorio sono loro!

Così non è e non sarà!

Al fianco della gente che non ci sta, quella per bene, ci sono e ci saranno sempre più forti le Istituzioni Municipali.

Facciamo in modo che il quadrilatero di piazzale Ferrara non diventi un nuovo “Fortino” della malavita come in altre parti d’Italia.

Insieme chiediamo e pretendiamo: presenza fissa delle Forze dell’Ordine con l’Esercito, azioni concrete e visibili contro questa malavita.

Riprendiamoci il nostro Territorio, la nostra Libertà, la nostra serenità: Sicurezza e Legalità!

Rosa Pozzani

Vicepresidente Consiglio di Municipio 4