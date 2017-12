Milano, svaligiata una casa in zona Bocconi: bottino da 10mila euro

Milano 27 Dicembre – Ladri in azione a Natale a Milano. A finire nel mirino dei malviventi, nel giorno della Vigilia, è stato un appartamento di via Castelbarco, zona Bocconi.

A dare l’allarme, poco prima delle 13, è stato il proprietario dell’appartamento, un uomo di cinquanta anni che una volta tornato a casa ha chiesto l’intervento della polizia. Il cinquantenne, infatti, ha trovato una porta finestra forzata – i ladri sono entrati da lì – e ha trovato l’abitazione completamente a soqquadro.

I malviventi, ancora da identificare, sono riusciti a portar via una antica spada araba, una pelliccia, posate in argento e alcuni oggetti in avorio per un valore totale di oltre diecimila euro,

Soltanto pochi giorni prima, a essere “visitata” dai ladri era stata una casa di via Rontgen, a poche centinaia di metri da via Castelbarco. In quel caso, i malviventi avevano fatto sparire trentamila euro in contanti e diversi orologi di lusso – tra cui Rolex e Cartier – per un valore di oltre cinquantamila euro.

(MilanoToday)