Porta Venezia: aggredita e rapinata, le portano via anche la cagnolina

Milano 27 Dicembre – Stava rientrando a casa con la sua cagnolina, dopo una passeggiata notturna in Porta Venezia, nella notte tra Natale e Santo Stefano. È stato a quel punto che due uomini l’hanno spintonata, facendola cadere a terra con violenza, e si sono portati via il cellulare della donna, e la sua amatissima Lisa, un volpino bianco di 5 anni. Questo il racconto della proprietaria, una signora residente nella zona, che dall’aggressione ha rimediato una brutta botta alla testa, anche se fortunatamente senza gravi conseguenze. Il fatto sarebbe avvenuto verso le due del mattino in via Melzo. Dopo l’aggressione, è stata soccorsa e sottoposta ad una Tac per accertamenti. Ma quello che fa male, più che il trauma fisico, è lo choc, e soprattutto l’angoscia di aver perso il proprio cane. Secondo la donna, i delinquenti si sono portati via Lisa, ma non esclude che possa essere scappata mentre veniva sopraffatta dai due malviventi, di cui non saprebbe dare una descrizione tanto precisa, visto che era buio, e che l’hanno presa alla sprovvista.