Mercoledi 11 alle 18 tutti in Comune per sostenere il No alla riapertura dei Navigli

Il dibattito aperto sui Navigli entra nel vivo. Fino ad oggi si sono svolte 3 assemblee vicino alle previste vasche di Via Melchiorre Gioia, di Via San Marco e di Via Francesco Sforza.

Nonostante l’intensa attività propagandistica svolta dal Comune, soprattutto la prima e la terza assemblea hanno testimoniato che i cittadini residenti sono in maggioranza ostili a questo dannoso, costoso e inutile progetto.

Anche se la modalità del dibattito pubblico non consente di dire un Si o un No alla riapertura dei Navigli, questa è l’ultima occasione per far desistere il Sindaco dal suo progetto. Per questo è importante coordinare le forze, in maniera trasversale, in modo che residenti delle zone limitrofe al progetto, cittadini, esperti e amministratori locali di tutti i colori facciano sentire le loro osservazioni e la loro contrarietà.

Per coordinare tutti coloro che fino ad oggi, in maniera del tutto spontanea, hanno manifestato la loro contrarietà negli incontri o sui social media è stato programmato un incontro

MERCOLEDI 11 LUGLIO alle ore 18 nella Sala Alessi di Palazzo Marino, in Piazza Scala 2 (MM1 e MM3 Duomo)

Parteciperanno alcuni esperti che porteranno le loro opinioni contrarie e verranno distribuiti alcuni materiali da distribuire per sensibilizzare i cittadini a mettere per iscritto le proprie osservazioni e la propria contribuità.

I milanesi nutrono un profondo amore per la loro città e dimostrano sempre un grande senso civico e forte interesse per le scelte di carattere amministrativo che determinano il futuro della città.

FACCIAMO APPELLO A LORO PERCHE PARTECIPINO E DIFFONDANO LE OSSERVAZIONI E LE RAGIONI CONTRARIE AL PROGETTO DI RIAPERTURA DEI NAVIGLI