TEATRO CARCANO – Stagione 2018-2019 UN VIAGGIO CHIAMATO TEATRO

Milano 20 Giugno – Ci sono molti modi per viaggiare e per avere conoscenza e consapevolezza del mondo: con le gambe, con gli aerei, con la fantasia e le emozioni. Il teatro si offre come uno di questi modi, per questo il Carcano ha intitolato“Un viaggio chiamato teatro” la prossima stagione per viaggiare tra l’opera lirica, che torna dopo decenni di assenza, la danza, che si è conquistata una sua riconoscibilità, le varie sensibilità del teatro di prosa, la “cultura narrata”, una cultura orale che rende più avvincente e coinvolgente il ritorno al libro, alla cultura scritta; il teatro ragazzi, per accompagnare i giovani e i bambini alla scoperta del meraviglioso mondo delle storie, della fantasia, dell’immaginario.



In evidenza nel generoso cartellone 2018/19 del Teatro Carcano il ritorno dell’opera lirica. Sullo storico palcoscenico di corso di Porta Romana, che vide i debutti assoluti di celebri titoli di Donizetti e Bellini, prende vita la collaborazione con il Conservatorio Giuseppe Verdi e l’Accademia di Brera, in apertura di stagione e a maggio, con il Rossini più farsesco e giovanile e un capolavoro universale nato dal genio di Mozart.

E le produzioni/coproduzioni di casa: MOLIÈRE / IL MISANTROPO, interpretato e diretto da Valter Malosti e realizzato con Fondazione Teatro Piemonte Europa e LuganoInScena; QUEEN LEAR, originale rilettura di Claire Dowie di Re Lear di Shakespeare portata in scena dal gruppo milanese Nina’s Drag Queens; il giallo VOCI NEL BUIO, scritto e diretto dall’americano John Pielmeier e interpretato dall’intensa Laura Morante; RICCARDO III da William Shakespeare, una produzione del Centro d’Arte Contemporanea Teatro Carcano con Davide Lorenzo Palla che firma la regia insieme a Riccardo Mallus.

Il cartellone è suddiviso per tematiche: Teatro dell’intelligenza, teatro del gradimento. LA PROSA. Ascoltare con gli occhi.La musica a teatro.. La cultura del corpo. Danza e non solo, La cultura narrata; le favole a teatro



VENDITA ABBONAMENTI fino a giovedì 26 luglio e da lunedì 3 settembre. Al botteghino del teatro è già possibile acquistare i biglietti per tutti gli spettacoli in cartellone. Per orari della biglietteria e i prezzi, consultare il sito del teatro 02 55181377-02 55181362 info@teatrocarcano.com – www.teatrocarcano.com