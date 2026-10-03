TI RICORDI? 3 e 4 ottobre in occasione della Festa dei nonni, un weekend speciale al Museo

Visite guidate, attività nei laboratori e in realtà virtuale

Per ogni nonno o nonna, un nipote entra gratuitamente

Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci Via San Vittore, 21

In occasione della Festa dei nonni, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci dedica il fine settimana del 3 e 4 ottobre all’incontro tra generazioni, con esperienze pensate per nonni e nipoti da vivere insieme all’insegna della scienza e della scoperta. Un’occasione per trascorrere una giornata al Museo condividendo curiosità, ricordi e momenti di gioco.

Per l’occasione, ogni nonno o nonna avrà diritto a un ingresso gratuito per un nipote, presentando in biglietteria un ricordo, come una fotografia, un disegno o un oggetto speciale.

Durante tutto il weekend sarà possibile partecipare alla speciale visita guidata C’era una volta, un viaggio tra alcuni degli oggetti più iconici ospitati al Museo per riscoprire reperti straordinari che raccontano il nostro passato, la tecnologia e le innovazioni che hanno contribuito a dare forma al presente. Dalle imponenti locomotive, protagoniste di grandi storie e parte dell’immaginario collettivo, al tram Carrelli, ancora oggi elemento della quotidianità di Milano, fino a un autentico frammento di roccia lunare e a una cabina telefonica con telefono a gettoni, testimonianze di epoche, scoperte e modi di vivere ormai lontani.

Attraverso questi e altri oggetti, la visita invita a ripercorrere cambiamenti e innovazioni che hanno accompagnato generazioni, riportando alla memoria esperienze personali e collettive.

Nella Virtual Zone del Museo sarà possibile cimentarsi con Il Puzzle delle Generazioni, un’attività cooperativa in realtà aumentata in cui due partecipanti, indossando visori, collaboreranno per ricomporre, pezzo dopo pezzo, un puzzle olografico in 3D. Immersi nello stesso ambiente sospeso tra reale e virtuale, potranno vedersi, comunicare e aiutarsi in tempo reale, mettendo alla prova la propria capacità di coordinarsi e lavorare in sintonia.

Completano il fine settimana le attività in programma in Playlab, lo spazio del Museo dedicato a bambine e bambini dai 3 ai 6 anni. Al suo interno, nonne e nonni potranno accompagnare i più piccoli attraverso attività ideate per stimolare la loro curiosità, in un percorso di scoperta attraverso cinque scenari unici, ciascuno capace di coinvolgere i sensi, alimentare l’immaginazione e favorire l’apprendimento. Tra queste, durante l’attività guidata Alberi in equilibrio, sarà possibile sperimentare i principi di equilibrio e stabilità attraverso l’esplorazione di materiali naturali e di uso comune, collaborando alla costruzione di un grande albero abitato.