Piazzale Martini: manutenzione necessaria lungo il perimetro del giardino

Nuovo allarme sul fronte del decoro e della sicurezza urbana a Milano. Il Comitato Insubria-Molise-Varsavia torna a segnalare le criticità legate alla pavimentazione e al verde del Giardino Francesco Rucci, situato in Piazzale Martini, chiedendo interventi tempestivi alle istituzioni preposte.

A distanza di circa due anni dalle precedenti segnalazioni del 2024 — che avevano portato a primi lavori di sistemazione — la situazione lungo il perimetro dell’area verde è tornata a peggiorare. In diversi punti si riscontrano avvallamenti, dislivelli e porzioni di pavimentazione sconnessa che rappresentano un serio pericolo per i passanti.

Un percorso affollato a rischio cadute

La criticità riguarda un passaggio fondamentale per il quartiere. Il perimetro del giardino, infatti, è frequentato quotidianamente da residenti, corridori e pedoni di passaggio, ed è particolarmente affollato il mercoledì in occasione del mercato rionale. La presenza di buche e avvallamenti espone al rischio concreto di inciampi e cadute, con pericoli maggiori soprattutto per gli anziani.

Alberi abbattuti e mai rimpiazzati

Accanto al problema della pavimentazione, il Comitato evidenzia anche lo stato di abbandono del patrimonio arboreo:

Presenza di ceppi mai rimossi: resti di alberi tagliati da tempo che giacciono ancora sul posto.

Mancate ripiantumazioni: le alberature abbattute non sono mai state sostituite con nuove piante.

La richiesta dei cittadini

I residenti chiedono il ripristino della pavimentazione, la rimozione dei ceppi e nuove piantumazioni, sollecitando un vero e proprio cambio di passo nel controllo, nella cura e nella manutenzione ordinaria del territorio cittadino.