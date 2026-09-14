Mipel 130 apre le porte a Fiera Milano Rho tra grandi brand e sinergie internazionali

Dal 13 al 15 settembre 2026, il Padiglione 5 ospita l’eccellenza globale degli accessori.
Ha preso il via a Milano Rho la 130ª edizione di Mipel, la rassegna di riferimento per la pelletteria e il settore moda promossa da Assopellettieri. Con il supporto di Maeci, ICE-Agenzia, Regione Lombardia e Comune di Milano, il salone celebra oltre sei decenni di attività proponendo un modello espositivo rivisto, progettato per rispondere alla crescente richiesta di trasversalità da parte del mercato.
Spazi ed esperienze per i buyer
Sviluppato insieme a Lombardini22, il layout della fiera imita i grandi viali urbani per agevolare l’esplorazione tra gli oltre 180 marchi presenti. La novità principale di questo appuntamento risiede nell’integrazione con altre fiere del comparto: oltre all’asse storico con Micam, nasce una sinergia con Milano Fashion & Jewels. Questa intesa include la Top Buyers Lounge al Padiglione 5 e un piano di accoglienza per più di 230 delegati internazionali.
Come sottolineato da Claudia Sequi, alla guida di Mipel e Assopellettieri, la rassegna punta ad adattarsi ai mutamenti dell’industria trasformandosi in un hub aperto e integrato nel network espositivo di Fiera Milano.
Show in passerella, workshop e tendenze
La collaborazione tra le diverse fiere si concretizza in diversi appuntamenti chiave:
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Made in Italy Fashion Show: sfilata fissata per il 14 settembre nell’area Fashion Hub (Padiglione 10), pensata per valorizzare borse e accessori italiani davanti ai buyer.
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M&M – The Hub: spazio centrale al Padiglione 5 diviso in aree tematiche. Ospita The Factory & The Academy Hub (con workshop curati da Arsutoria e Assomac, lavorazioni live e macchinari con intelligenza artificiale), l’area The SS 2027 Highlights per le tendenze Primavera/Estate 2027 e lo spazio The Italian Startup Project per i giovani talenti italiani.
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Showcase Milano: sezione dedicata alle realtà che puntano su sperimentazione e nuovi materiali.
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Mipel Livestreaming: sessioni di vendita e presentazione live affidate a streamer internazionali per raggiungere i mercati esteri, in particolare quello asiatico.
L’evento rientra nel programma Fashion Link Milano, la piattaforma che unisce in contemporanea Micam, Mipel, Milano Fashion & Jewels, The One Milano, Lineapelle e Simac Tanning Tech.
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