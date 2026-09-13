In Lombardia arrivano i cardio check up: le farmacie specializzate come hub di prossimità per la prevenzione cardiovascolare

Unifarco Laboratori mette al centro la salute del cuore. Fino al 17 ottobre Cardio Check Up a prezzo scontato e, nelle giornate del 25 settembre e 16 ottobre, screening e consulenza gratuiti nelle farmacie aderenti

La farmacia si conferma sempre più un presidio di salute quotidiana e un punto di accesso vicino alle persone per la prevenzione. Con questo obiettivo arrivano anche in Lombardia i Cardio Check Up, screening promossi da Farmacie Specializzate, network di Unifarco Laboratori. Durante il mese dedicato alla salute del cuore, dal 7 settembre al 17 ottobre, nelle farmacie aderenti i cittadini potranno richiedere il Cardio Check Up a un prezzo scontato; nelle giornate di screening del 25 settembre e 16 ottobre, il check up e la consulenza del farmacista saranno offerti gratuitamente.

L’iniziativa nasce da un presupposto centrale per la salute pubblica: il rischio cardiovascolare può svilupparsi nel tempo anche senza sintomi evidenti. Conoscere alcuni parametri e riconoscere precocemente eventuali condizioni di rischio può aiutare le persone a compiere scelte più consapevoli e, quando necessario, a rivolgersi al medico per gli opportuni approfondimenti.

«L’obiettivo dei Cardio Check Up è rendere la prevenzione sempre più accessibile e vicina alle persone, favorendo una maggiore consapevolezza dei fattori di rischio cardiovascolare. La farmacia è un presidio sanitario di prossimità fondamentale e il farmacista, grazie alla sua competenza e alla relazione di fiducia con le persone, può svolgere un ruolo sempre più importante nella prevenzione. Promuovere iniziative come questa significa valorizzarne la professionalità e contribuire a costruire percorsi di salute orientati alla prevenzione e a una longevità in salute», spiega Luigi Corvi, President di Unifarco.

Uno scenario nazionale che richiede più prevenzione

Le malattie cardiovascolari restano la prima causa di morte in Italia: nel 2023 le malattie del sistema circolatorio hanno causato oltre 206.000 decessi, quasi il 31% del totale. Secondo i dati ISS più recenti, inoltre, il 40% degli adulti tra 18 e 69 anni presenta almeno tre fattori di rischio cardiovascolare. Nella popolazione tra 35 e 74 anni esaminata nel 2023-2024, pressione elevata o trattamento antipertensivo interessano il 49% degli uomini e il 37% delle donne. Numeri che richiamano l’importanza di rendere più accessibili occasioni di informazione e controllo sul territorio.

Il Lombardia: pressione e peso tra i fattori da tenere sotto controllo

In Lombardia, i risultati 2023 della Italian Health Examination Survey – Progetto CUORE dell’Istituto Superiore di Sanità, condotta su un campione di 198 persone tra 35 e 74 anni, mostrano valori di pressione arteriosa elevata nel 26% degli uomini e nel 14% delle donne. Considerando anche chi assume un trattamento antipertensivo, le quote salgono rispettivamente al 40% e al 27%. Tra le persone alle quali è stata riscontrata una pressione elevata, il 38% degli uomini e il 21% delle donne non era consapevole della condizione. Sul fronte del peso, il 47% degli uomini e il 32% delle donne risulta in sovrappeso, mentre l’obesità riguarda rispettivamente il 18% e il 16%.

Le farmacie come hub di prossimità per la salute cardiovascolare

Il Cardio Check Up Base propone una prima valutazione del profilo di rischio attraverso un questionario sul rischio cardiovascolare, la misurazione della circonferenza addominale, della pressione arteriosa e della glicemia. La lettura congiunta dei parametri consente di offrire un primo orientamento personalizzato e di richiamare l’attenzione sui principali fattori modificabili.

Durante il mese cardio il servizio potrà essere richiesto a un prezzo scontato. Nelle giornate del 25 settembre e 16 ottobre, invece, nelle Farmacie Specializzate aderenti il Check Up Base e la consulenza saranno svolti gratuitamente dal farmacista. I risultati rappresentano un punto di partenza per aumentare la consapevolezza e orientare verso eventuali approfondimenti medici e diagnostici.

Le farmacie aderenti offriranno, inoltre, la possibilità di effettuare a tariffa agevolata il Cardio Check Up Plus, un’analisi più approfondita che, grazie anche alla consulenza personalizzata del farmacista, risponde alle esigenze di chi vuole prendersi cura del proprio cuore attraverso uno screening puntuale e dettagliato.

Le farmacie aderenti ai Cardio Check Up in Lombardia

Anche in Lombardia le farmacie aderenti apriranno le porte ai cittadini per offrire un accesso semplice e strutturato a una prima valutazione dei fattori di rischio cardiovascolare.

In Lombardia aderiscono all’iniziativa 19 farmacie. Il Cardio Check Up Base sarà disponibile fino al 17 ottobre a prezzo scontato e gratuitamente nelle giornate del 25 settembre e 16 ottobre, secondo le disponibilità e le modalità di prenotazione definite da ogni singola farmacia.

Elenco farmacie aderenti:

FARMACIA COMUNE PROVINCIA QUANDO FARMACIA LAMBRO LAMBRUGO CO in ENTRAMBE le giornate FARMACIA PANCHERI SAS LEFFE BG in ENTRAMBE le giornate FARMACIA DI GANDINO SAS GANDINO BG in ENTRAMBE le giornate FARMACIA RIZZI SRL INZAGO MI in ENTRAMBE le giornate FARMACIA MURACHELLI BRENO BS in ENTRAMBE le giornate FARMACIA ORLANDI DOTT.SSA MONICA ASOLA MN in ENTRAMBE le giornate FARMACIA CAVADINI SNC BRESCIA BS in ENTRAMBE le giornate FARMACIA SANTA CHIARA SNC MILANO MI in ENTRAMBE le giornate FARMACIA COMENSE S.N.C. MARIANO COMENSE CO in ENTRAMBE le giornate FARMACIA MEDAGLIANI SRL STRADELLA PV in ENTRAMBE le giornate FARMACIA GIACHERIO DOTT. MARCO RANICA BG in ENTRAMBE le giornate FARMACIA S.ROCCO SNC BAGOLINO BS in ENTRAMBE le giornate FARMACIA MERATI S.A.S. CARATE BRIANZA MB in ENTRAMBE le giornate FARMACIA SAN FEDELE SNC PERO MI in ENTRAMBE le giornate FARMACIA GRUSI DOTT.SSA MARZIA E C. SAS LEVATA MN in ENTRAMBE le giornate FARMACIA BRUSUGLIO SRL CORMANO MI in ENTRAMBE le giornate FARMACIA RINALDI S.A.S. PANTIGLIATE MI in ENTRAMBE le giornate FARMACIA GANDOSSI & C.SNC ISEO BS in ENTRAMBE le giornate FARMACIA CORDUSIO SRL MILANO MI in ENTRAMBE le giornate

Fonti dati utilizzate: ISTAT, Cause di morte in Italia – anno 2023, pubblicato l’11 maggio 2026; ISS, Sorveglianza PASSI 2023-2024; ISS, Italian Health Examination Survey – Progetto CUORE, Regione Lombardia, Principali indicatori di salute 2023, report del 18 marzo 2025.

About Unifarco Laboratori

Fondata nel 1982, Unifarco Laboratori è una Società Benefit leader in Italia nella ricerca, sviluppo, produzione e distribuzione alle farmacie di prodotti cosmetici, nutraceutici, dermatologici, dispositivi medici, make-up e alimenti funzionali. Nata dalla cultura della farmacia e dalla tradizione del laboratorio, presidia l’intera filiera attraverso un modello di business integrato. Con sede a Santa Giustina (BL) e oltre 800 collaboratori, il Gruppo serve più di 6.800 farmacie in Europa attraverso i brand Farmacisti Preparatori, Ceramol, Biomalife, Dolomia, MyCli, Keylife e GenAge. Opera con filiali in Germania, Spagna e Francia e reti di vendita in Austria, Belgio e Svizzera.

We Care for Care esprime l’impegno che da oltre quarant’anni guida Unifarco nel contribuire alla salute e al benessere delle persone.

About Farmacie Specializzate

Il network Farmacie Specializzate è costituito da un gruppo di farmacisti che operano in prima linea nel consiglio, nella selezione e nella proposta di prodotti e servizi distintivi dedicati alla cura della persona nell’ambito della prevenzione, dello screening e della promozione dei corretti stili di vita. Nata nel 2013, la Rete raggruppa oltre 700 esercizi clienti di Unifarco, di cui trattano in modo completo le referenze, distribuiti sull’intero territorio nazionale. Più specificamente, si tratta di farmacie che, per rispondere in modo completo alle esigenze di salute e wellness di tutti, oltre le competenze di base si sono volute dotare di specializzazioni in quattro importanti aree – Detox, Aging, Cardio, Dermo – predisponendo per ognuna di esse un percorso mirato di miglioramento e mantenimento del benessere, finalizzato a rispondere alle principali motivazioni di accesso quotidiano in farmacia: patologie cardiovascolari, problematiche legate alla barriera intestinale e a quella cutanea, prevenzione e cura dell’invecchiamento. E lo fanno mettendo in campo passione, competenza, formazione, impegno, ricerca e risorse.