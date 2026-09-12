A Milano calano i costi della RC auto, ma la provincia resta la più cara della Lombardia

L’Osservatorio RC auto di Facile.it e Assicurazione.it registra un calo delle tariffe dei premi assicurativi per le quattro ruote nel capoluogo lombardo. A Milano il premio medio ad agosto ha toccato i 544,86 euro, segnando una flessione del 3,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
Milano in testa ai costi regionali
Nonostante la flessione registrata, la provincia milanese si conferma la più onerosa della Lombardia. L’andamento medio regionale mostra una contrazione del 3,2%, attestando il premio medio a 526,57 euro.
Prospettive incerte per i prossimi mesi
La flessione dei costi rientra in una tendenza diffusa su scala nazionale, con una contrazione del 3,9% negli ultimi sei mesi. Andrea Ghizzoni, managing director assicurazioni di Facile.it, evidenzia tuttavia come resti incerta l’evoluzione delle tariffe nel breve periodo.
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