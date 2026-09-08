Il commento di Luciano: posticipi della 3a giornata di serie A

Buongiorno ai lettori, due i posticipi a chiudere ieri la terza giornata di serie A:

Cagliari-Lecce 1-0

Nel segno di Maldini, Sardegna in festa all’Unipol Domus di Cagliari. Una rete del figlio d’arte poco prima della mezz’ora regala alla squadra di Pisacane la seconda vittoria in campionato. Successo meritatissimo, giustificato da un palo di Mendy e un altro dello stesso Maldini. Di Francesco ko per la seconda partita di fila.

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Udinese-Lazio 1-2

Arriva alla Lazio in uscita dall’Inter, ma senza sbattere alcuna porta e, anzi, ribadendo il suo affetto per i colori nerazzurri, si trasforma in goleador. Che avvio di stagione, per Davide, che va ancora a segno (il terzo in tre giornate) e procura il pareggio alla Lazio sotto di un gol! Ma l’altra novità è Gudmundsson, che entra e ribalta la partita all’88’, regalando il 2-1 ai biancocelesti di Gattuso. Tavares fa la differenza sul lato sinistro del campo, anche Vojvoda, ma in negativo.

Come detto nei commenti di ieri, ora tornano alla ribalta le coppe, e stasera c’è in programma un gran gala del calcio europeo, con l’Inter di Chivu che va a far visita nientemeno che al Real Madrid di una vecchia, indimenticabile volpe nerazzurra, Josè Mourinho. Partita che si annuncia di grande aspettativa, a dispetto delle diverse defezioni nel Real, già annunciate dallo stesso allenatore portoghese. Nessuno quindi si illuda di trovare avversario morbido, il Real è una istituzione del calcio mondiale da affrontare con la massima concentrazione e il massimo rispetto.

Inizia stasera la grande kermesse della più prestigiosa coppa continentale, buona visione a tutti!