Case Aler Milano, rafforzato il piano anti-abusivi. Franco: vigilanza armata nei quartieri più a rischio

Regione Lombardia rafforza impegno contro le occupazioni abusive potenziando la vigilanza armata nei quartieri di Milano maggiormente a rischio, nell’ambito del piano operativo promosso dall’assessore alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco.

Saranno attivati nuovi presìdi fissi o di pattugliamento veicolare in via Faà di Bruno 5 (quartiere Molise) e in via Saponaro (quartiere Gratosoglio), che si aggiungono a quelli già in essere in via Zamagna 4 (quartiere San Siro), in piazzale Cuoco 7 (quartiere Molise) e nei quartieri Gratosoglio e Mazzini/Corvetto.

La Giunta regionale su proposta dell’assessore Paolo Franco, di concerto con l’assessore Romano La Russa (Sicurezza e Protezione civile), ha approvato una delibera per destinare un’integrazione di 400.000 euro al piano anti abusivi attuato da Aler Milano, su iniziativa di Regione, a partire dalla fine del 2024.

“Regione Lombardia – sottolinea l’assessore Franco – conferma con i fatti come il contrasto alle occupazioni abusive resti una priorità. Continuiamo a investire per rafforzare un piano che sta dimostrando la propria efficacia e che viene ulteriormente esteso nei quartieri più esposti. Vogliamo garantire maggiore tutela agli alloggi pubblici e, soprattutto, alle persone che li abitano e a quelle che attendono legittimamente di poter avere una casa. Il nostro impegno prosegue quindi con convinzione, mettendo in campo risorse e strumenti concreti e lavorando insieme a tutti i soggetti coinvolti per restituire vivibilità ai quartieri. Siamo e saremo sempre dalla parte persone perbene: chi occupa abusivamente toglie la casa a chi ne ha diritto”.

“Le iniziative di deterrenza – prosegue l’assessore Franco – attuate nei quartieri Aler di Milano disincentivano non solo le nuove occupazioni ma anche le tentate occupazioni: chi infrange la legge e disprezza le regole di convivenza non deve trovare spazio nella nostra comunità. Regione fa fino in fondo la propria parte e assicura come sempre la massima disponibilità alle istituzioni preposte”.

“Regione Lombardia – ha evidenziato l’assessore La Russa – opera una scelta precisa: quella di non abbassare la guardia e continuare a investire su sicurezza e legalità. Non è tollerabile avere degli abusivi che occupano gli alloggi pubblici sottraendo il posto a chi ne ha diritto e attende in graduatoria. Con questo provvedimento potenziamo la presenza della vigilanza nei territori dove è maggiormente necessario: è l’ulteriore tassello di una strategia che portiamo avanti con continuità. La sicurezza dei quartieri popolari riguarda direttamente la qualità della vita di migliaia di cittadini e richiede un’azione coordinata e costante.