Il commento di Luciano: 3a giornata di serie A

Buongiorno e buona settimana a tutti. Ieri, domenica 6 settembre, si sono giocati 4 match della terza di serie A, tra cui il secondo scontro diretto tra le grandi tradizionali, Juventus-Milan, terminato in parità. Le prime a scendere in campo alle 15 Frosinone e Venezia, contemporaneamente a Parma e Monza, seguite alle 18 da Bologna e Sassuolo.

Frosinone-Venezia 3-2

Partita spettacolare al Benito Stirpe con il Frosinone che va avanti due volte, poi si fa rimontare da un Venezia stoico che recupera il doppio svantaggio con Yeboah e Sagrado, ma sul più bello si vede sconfitto dal gol di Kvernadze che sigilla la vittoria ciociara, la seconda consecutiva, come il numero di doppiette del mattatore di questa partita, Raimondo. Stroppa e i suoi rimangono quindi inchiodati a zero punti.

Parma-Monza 1-1

Al Tardini Parma e Monza sbloccano la loro classifica. Un punto per parte, i biancorossi partono bene, ma poi non ottimizzano al meglio e nella ripresa si accontentano. Sicuramente Juric può essere contento del primo gol di Robinson, di un ottimo Folorunsho a centrocampo, di un discreto Forson e di un sempre gagliardo Dany Mota. Dall’altra parte il Parma si sblocca, trovando il primo gol stagione con l’unico giocatore veramente interessante messo in mostra in queste prime uscite. I brianzoli iniziano al meglio e passano avanti grazie al gol di Robinson nella prima frazione. Cuesta tra i fischi fa quattro cambi a inizio ripresa e Lontani, entrato dalla panchina, segna il primo gol stagionale dei ducali che vale il pareggio.

Bologna-Sassuolo 2-2

Finisce in parità anche il derby emiliano, il Sassuolo convince, ma non va oltre il pareggio con un Bologna stoico. Il match ha visto i neroverdi andare in vantaggio con Doig, e la reazione dei padroni di casa è arrivata soltanto nella ripresa: al 50′ è arrivato il pari di Piccoli con un colpo di testa, ma 6 minuti più tardi, Adzic ha riportato avanti i suoi. Sembrava ormai una pratica archiviata, ma in pieno recupero, Dovbyk ha pareggiato i conti in maniera rocambolesca, muovendo così la classifica della squadra di Tedesco che conquista il suo primo punto.

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Juventus-Milan 1-1

Quando sembrava ormai fatta per il Milan, un balzo felino di tale (guardacaso) Gatti ha spento gli entusiasmi rossoneri (presente anche Jannik Sinner, tifoso milanista) per una vittoria che sfuma, esattamente, al secondo minuto di recupero. Alphadjo Cissè aveva portato in vantaggio il MIlan con un bel gol, ma la Juventus ci crede fino all’ultimo, e all’ultimo Gatti risponde.

Una partita che è stata più di marca bianconera torinese piuttosto che rossonera meneghina. La sfida è equilibrata: i padroni di casa fanno la partita, ma il Diavolo si protegge bene. La Juventus si fa minacciosa prima con Locatelli, poi con Conceição ma il suo tentativo viene respinto da Maignan. Nella ripresa il copione non cambia, ma si aprono degli spazi. Al 68° minuto di gioco è il Milan ad andare in vantaggio, con Cissè, subentrato. De Winter recupera palla su Kolo Muani, probabilmente con un intervento falloso, l’arbitro Mariani però non fischia e il VAR non interviene, rete convalidata.

La Vecchia Signora non ci sta e va all’assalto dell’area di rigore avversaria. Woltemade, al debutto in bianconero, prova a rendersi pericoloso. La Juventus la pareggia però nel recupero (92′) grazie al subentrato Gatti, che colpisce di testa su assist di Koopmeiners e trafigge Maignan. Le due rivali si portano a casa solamente un punto, quindi non raggiungono Inter e Roma in vetta a punteggio pieno, per ora. Domani potrà farlo la Lazio, impegnata sul campo dell’Udinese.

Oggi due posticipi con i quali termina anche la terza giornata: Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio. Ora spazio ai primi grandi appuntamenti in Europa, subito Champions con big match di antica memoria come Real Madrid-Inter martedì alle 21, e mercoledì sfida tra Napoli e Arsenal al Maradona. Giovedì 10 saranno di turno la Roma in trasferta contro il Fenerbahce alle 18,45, e per il Como esordio storico in Champions L. contro il Lipsia alle 21.

Per l’Europa L. appuntamenti alla settimana successiva per Milan e Juventus. Per la Conference L. l’Atalanta, già qualificata con la vittoria sull’Apoel Tel Aviv, affronterà il Pafos a Bergamo il 15 settembre alle 21.

Per il campionato, il quarto turno partirà venerdì 11 settembre con l’anticipo Venezia-Fiorentina (ore 21).

Arrivederci alla prossima!