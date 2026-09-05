Al via ‘Milano Danza’: fino al 4 ottobre spettacoli e laboratori diffusi

Un mese dedicato alla danza, con la città che si trasforma in palcoscenico diffuso: prende il via la prima edizione di “Milano Danza”, in programma fino al 4 ottobre e promossa dal Comune di Milano e da Danchhauspiù, Centro Nazionale di Produzione della Danza e ideatore del progetto, in collaborazione con la Rete dance card e con il sostegno del Ministero della Cultura e di Regione Lombardia.

Un ricco cartellone di eventi che avrà come protagonista assoluta la danza contemporanea, in tutte le sue espressioni, e che trasformerà teatri, musei, spazi pubblici in un unico palcoscenico diffuso. Un susseguirsi di spettacoli, performance, incontri, laboratori e attività formative che coinvolgerà cittadini e visitatori, offrendo un’esperienza culturale aperta, accessibile e partecipata. Per un mese Milano diventa un grande palcoscenico diffuso, capace di portare la danza fuori dai luoghi tradizionali, negli spazi pubblici e nei quartieri, e di avvicinarla a pubblici nuovi e ai tanti visitatori italiani e internazionali.

Numerosi gli eventi in cartellone tra cui:

Mud – Milano Urban Dance Festival, festival dedicato alla danza urbana, che si svolge presso il Parco delle Cave (Municipio 7);

Danae Festival, progetto internazionale multidisciplinare curato da Teatro delle Moire, che promuove linguaggi ibridi della scena contemporanea;

Milano Dancing City, un progetto ideato dal Centro ArteMente per diffondere e promuovere la cultura della danza;

Exister, la stagione di danza contemporanea curata da Dancehauspiù, dedicata alla giovane coreografia, alla ricerca e all’innovazione;

Corpoforme – Oltre lo sguardo, dentro l’esperienza, progetto di danza partecipata promosso da Ariella Vidach – AiEP e ospitato negli spazi del DiDstudio presso la Fabbrica del Vapore, luogo in cui si terrà anche DiDStudio_NAOpf26, con la restituzione dei lavori aperti al pubblico, promosso da DiDstudio – Danza Interattiva Digitale.

E ancora, Zeit/Le Alleanze dei Corpi, Festival e progetto di ricerca artistica che indaga il rapporto tra corpo, spazio pubblico e comunità;

MilanOltre Festival, storico festival internazionale di danza contemporanea e arti performative giunto alla 40esima edizione, con il Teatro Elfo Puccini come principale sede di programmazione;

Collettivo artistico di Fattoria Vittadini presso la Fabbrica del Vapore;

PimOff, un teatro e centro di ricerca per la danza e il teatro contemporaneo in zona Gratosoglio, la programmazione della storica compagnia teatrale Pacta dei Teatri.

Al programma milanese si affiancano in Lombardia:

Festival Danza Estate a Bergamo con un ricco programma di spettacoli, performance, prime nazionali e progetti speciali, e

Circuito Claps, Circuito Ministeriale Multidisciplinare della Lombardia che, nel contesto di Milano Danza, organizza appuntamenti di danza a Milano al Teatro Franco Parenti nell’ambito del Festival Tendenza Clown e a Brescia con La Strada Festival.

Entrano nel cartellone di “Milano Danza” anche OnDance, la Festa della Danza ideata da Roberto Bolle, Farout Live Arts Festival di Base Milano, la Milano Dance Week presso il Teatro della Quattordicesima, Slash/Festival a cura di ArteVox Teatro e Festival Immersioni di mare culturale urbano e Piccolo Teatro di Milano.

Il mese dedicato alla danza si concluderà domenica 4 ottobre con Milano che danza: la cerimonia di premiazione del concorso di cortometraggi dedicato alla danza a cura di Cro.me – Cronaca e Memoria dello Spettacolo.

Il calendario completo di “Milano Danza”, in programma dal 4 settembre al 4 ottobre 2026, è disponibile sul sito https://www.dhpiu.com/milano-danza