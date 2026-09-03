Dove costa meno la spesa in Lombardia: la classifica dei supermercati più convenienti

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Scegliere l’insegna giusta dove fare la spesa quotidiana può fare una differenza enorme sul bilancio di fine mese. Secondo la 37ª indagine di Altroconsumo — basata sul confronto di oltre 1,5 milioni di prezzi in 1.158 punti vendita italiani — la scelta del supermercato e del paniere può generare un risparmio annuo fino a 3.790 euro per una famiglia di quattro persone. E in Lombardia si registrano alcune delle opportunità di taglio sullo scontrino più consistenti d’Italia.

I supermercati più convenienti in Lombardia e in Italia

L’indagine analizza la convenienza delle catene in base al tipo di carrello e seleziona i singoli punti vendita sul territorio dove i prezzi sono più bassi.

1. Per la spesa “primo prezzo” (i discount)

Se l’obiettivo è spendere il meno possibile, i discount si confermano imbattibili, con prezzi fino al 40% inferiori rispetto alla media nazionale:

  • Eurospin conquista il primato assoluto nazionale per i prodotti più economici.

  • In’s Discount, Lidl e Aldi seguono a breve distanza, posizionandosi ai vertici per convenienza complessiva.

2. Per la spesa mista e i prodotti di marca

Per chi preferisce alternare articoli di marca, prodotti a marchio del supermercato ed economici:

  • Iperal di Cinisello Balsamo si aggiudica il 3° posto assoluto in Italia tra i singoli punti vendita più convenienti per i prodotti di marca.

  • Supermercati Rossetto confermano una forte presenza competitiva, con 4 punti vendita nella top 10 nazionale distribuita tra Lombardia e Veneto.

  • Dok, Coop e Famila guidano la classifica delle catene tradizionali per la spesa mista.

  • Esselunga mostra un netto recupero nella convenienza, in particolare sulle marche proprie e sui prodotti confezionati di brand noti.

3. Per i prodotti a marchio del supermercato (private label)

  • Spazio Conad vince la classifica per la convenienza dei prodotti a proprio marchio, offrendo fino al 19% di risparmio rispetto alle insegne meno convenienti.

La mappa del risparmio: Milano e Mantova al centro

La convenienza varia in modo significativo a seconda della provincia e della presenza di concorrenza tra grandi catene:

  • Milano record per la forbice di prezzo: il capoluogo lombardo è tra le città italiane dove la scelta del punto vendita pesa di più. Scegliere il supermercato più economico della città anziché quello più caro permette a una famiglia di risparmiare fino a 1.390 euro all’anno (pari a un taglio del 18% della spesa totale).

  • Mantova tra le città più economiche: la provincia virgiliana si posiziona ai vertici nazionali per costo medio della spesa, garantendo agli scontrini locali un livello di prezzo tra i più bassi d’Italia.

  • Peso sul budget: in Lombardia l’acquisto di generi alimentari incide mediamente solo per l’11% sul budget familiare complessivo, contro il 19% registrato in altre regioni d’Italia.

Classifica sintetica delle insegne per tipo di carrello

Tipo di spesa Catene più convenienti
Prodotti più economici Eurospin, In’s Discount, Lidl, Aldi
Spesa mista Dok, Coop, Famila Superstore, Famila
Prodotti di marca Ipercoop, Spazio Conad, Famila, Esselunga
Prodotti a marchio proprio Spazio Conad, Esselunga

Nota sulla rilevazione

I dati di Altroconsumo si riferiscono alla rilevazione condotta tra il 16 febbraio e il 13 marzo 2026 su 124 categorie di prodotti in 67 città italiane.

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