Il grande turnover di Milano: chi arriva, chi parte e come cambia la città

Il capoluogo lombardo registra un turnover demografico senza precedenti con 50mila nuovi ingressi all’anno.
Negli ultimi dodici anni Milano si è trasformata in una vera e propria piattaforma urbana ad alto ricambio. Tra il 2014 e oggi si contano oltre 400mila nuovi residenti: un movimento continuo guidato principalmente da giovani adulti tra i 19 e i 34 anni, attirati in città per studio o lavoro.
Chi parte e dove va
Mentre le fasce più giovani si trasferiscono a Milano, la popolazione compresa tra i 35 e i 64 anni tende a spostarsi verso l’esterno. Il 68% di chi lascia il capoluogo è di cittadinanza italiana.
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Provincia di Milano: 31% delle uscite
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Fuori regione: 25% verso altri Comuni italiani
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Altre province della Lombardia: 20%
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Estero: 13% dei trasferimenti
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Le restanti quote riguardano cancellazioni anagrafiche per irreperibilità o revisioni d’ufficio.
La provenienza dei nuovi milanesi
I flussi in entrata bilanciano costantemente le uscite. Soltanto il 27,5% di chi sceglie di risiedere in città proviene dalla provincia o dal resto della Lombardia:
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35,5% proviene da altre regioni d’Italia
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31% arriva direttamente dall’estero
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33,5% residuo da hinterland e Lombardia
Il peso della popolazione straniera
Se tra chi lascia la città gli stranieri sono il 30%, tra i nuovi arrivati rappresentano il 40%. La stabilità del saldo demografico risiede anche nella tendenza della popolazione straniera a radicarsi maggiormente nel territorio rispetto ai residenti italiani.
I cittadini stranieri rappresentano oggi il 21% dei milanesi — in forte aumento rispetto al 7-8% registrato nel 2000 — con comunità provenienti principalmente da Egitto, Cina, Filippine e paesi del Sudamerica.
Le prospettive per il futuro
Le proiezioni indicano che entro i prossimi dieci anni quasi un quarto degli abitanti della città sarà formato da giovani compresi tra i 18 e i 35 anni. Milano si conferma un ecosistema dinamico che rigenera continuamente la propria struttura sociale, mantenendo una popolazione numericamente stabile ma profondamente rinnovata.
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