Il grande turnover di Milano: chi arriva, chi parte e come cambia la città

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Il capoluogo lombardo registra un turnover demografico senza precedenti con 50mila nuovi ingressi all’anno.

Negli ultimi dodici anni Milano si è trasformata in una vera e propria piattaforma urbana ad alto ricambio. Tra il 2014 e oggi si contano oltre 400mila nuovi residenti: un movimento continuo guidato principalmente da giovani adulti tra i 19 e i 34 anni, attirati in città per studio o lavoro.

Chi parte e dove va

Mentre le fasce più giovani si trasferiscono a Milano, la popolazione compresa tra i 35 e i 64 anni tende a spostarsi verso l’esterno. Il 68% di chi lascia il capoluogo è di cittadinanza italiana.

  • Provincia di Milano: 31% delle uscite

  • Fuori regione: 25% verso altri Comuni italiani

  • Altre province della Lombardia: 20%

  • Estero: 13% dei trasferimenti

  • Le restanti quote riguardano cancellazioni anagrafiche per irreperibilità o revisioni d’ufficio.

La provenienza dei nuovi milanesi

I flussi in entrata bilanciano costantemente le uscite. Soltanto il 27,5% di chi sceglie di risiedere in città proviene dalla provincia o dal resto della Lombardia:

  • 35,5% proviene da altre regioni d’Italia

  • 31% arriva direttamente dall’estero

  • 33,5% residuo da hinterland e Lombardia

Il peso della popolazione straniera

Se tra chi lascia la città gli stranieri sono il 30%, tra i nuovi arrivati rappresentano il 40%. La stabilità del saldo demografico risiede anche nella tendenza della popolazione straniera a radicarsi maggiormente nel territorio rispetto ai residenti italiani.

I cittadini stranieri rappresentano oggi il 21% dei milanesi — in forte aumento rispetto al 7-8% registrato nel 2000 — con comunità provenienti principalmente da Egitto, Cina, Filippine e paesi del Sudamerica.

Le prospettive per il futuro

Le proiezioni indicano che entro i prossimi dieci anni quasi un quarto degli abitanti della città sarà formato da giovani compresi tra i 18 e i 35 anni. Milano si conferma un ecosistema dinamico che rigenera continuamente la propria struttura sociale, mantenendo una popolazione numericamente stabile ma profondamente rinnovata.

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