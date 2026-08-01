Grande esodo estivo, oggi giorno da bollino nero: scatta la prova di fuoco per la viabilità

Attesi oltre 26 milioni di spostamenti in tutta Italia. La SS36 e le arterie verso i laghi prese d’assalto: in vigore il blocco per i mezzi pesanti.

Entra nel vivo il secondo fine settimana di grandi partenze dell’estate. Le stime dell’osservatorio mobilità stradale di Anas prevedono oltre 26 milioni di spostamenti lungo la rete nazionale, con la mattinata di oggi, sabato 1° agosto, contrassegnata dal bollino nero per l’intenso flusso di veicoli in uscita dai grandi centri urbani. La viabilità resterà poi da bollino rosso per il pomeriggio di domenica.

I nodi critici in Lombardia e nel Nord Italia

Nel territorio lombardo la sorvegliata speciale di questa giornata rimane la strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, arteria di collegamento diretta verso le località di villeggiatura montane e lacustri, già soggetta a un forte incremento di traffico in uscita da Milano. A livello settentrionale si registrano flussi intensi anche sui raccordi autostradali verso i valichi di confine in Friuli-Venezia Giulia, sulla statale 45 di Val Trebbia in Liguria, sulla statale 26 della Valle d’Aosta, sulla statale 309 Romea e sulla statale 51 di Alemagna in Veneto.

Cantieri ridotti al minimo

Per agevolare gli spostamenti del weekend, Anas ha disposto la sospensione o la chiusura di 1.175 cantieri su tutto il territorio nazionale, pari all’83% di quelli attivi. Sul campo sono operativi 2.500 operatori tecnici e di esercizio, affiancati dal personale delle sale operative e in costante coordinamento con le forze dell’ordine e gli enti locali per gestire la viabilità e fornire assistenza immediata.

Stop ai mezzi pesanti

Per favorire la fluidità della circolazione è in vigore lo stop ai veicoli pesanti: i blocchi temporali sono previsti per la giornata di oggi dalle 8 alle 22 e per domani, domenica, dalle 7 alle 22.

Le raccomandazioni per chi si mette in viaggio

I responsabili della gestione infrastrutturale raccomandano a tutti gli automobilisti di verificare le condizioni del veicolo e di consultare le previsioni meteo e del traffico prima di mettersi alla guida. Tra le norme fondamentali di sicurezza si ricordano il rispetto dei limiti di velocità, il mantenimento della distanza di sicurezza, l’uso delle cinture per tutti i passeggeri e la pianificazione di soste regolari.