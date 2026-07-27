Caldo record a Milano: in arrivo la quarta ondata di calore dell’estate

Dopo una breve pausa rinfrescante, le temperature sono pronte a schizzare nuovamente verso l’alto a Milano e in tutta la Lombardia. Gli esperti di 3Bmeteo confermano l’arrivo di una nuova e potente espansione anticiclonica a partire da martedì 28 luglio, pronta a inaugurare la quarta fiammata africana della stagione.

Le cause del nuovo aumento termico

In questi giorni, il passaggio di una perturbazione atlantica sta garantendo un clima relativamente gradevole al Nord e al Centro, mentre il Sud affronta un temporaneo rialzo causato da venti caldi meridionali. Si tratta tuttavia di una parentesi destinata a chiudersi rapidamente.

“Nel giro di pochi giorni la dinamicità atmosferica lascerà spazio all’ennesima spinta dell’alta pressione africana,” chiarisce Carlo Migliore di 3Bmeteo. “L’aumento delle temperature sarà evidente già da martedì, con il termometro che entro il primo fine settimana di agosto potrebbe toccare o superare i 40°C in diverse zone del Paese.”

La situazione all’ombra della Madonnina

Anche il capoluogo lombardo sarà travolto dalla massa d’aria calda. Stando agli ultimi aggiornamenti meteo, a Milano le massime supereranno agevolmente i 35°C, mentre le minime notturne faranno fatica a scendere sotto i 25°C, regalando giornate torride e notti tropicali.