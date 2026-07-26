Buon compleanno Edoardo Bennato: le musiche di Peter Pan Il Musical tornano a far sognare

Nato nel 2006 dall’incontro fortunato tra il produttore Gianmario Longoni, il regista Maurizio Colombi e il genio creativo di Edoardo Bennato, Peter Pan il musical si appresta a celebrare i suoi vent’anni di vita tornando sul palco dove tutto ha avuto inizio, il TAM Teatro Arcimboldi Milano.

Questo anniversario non è un traguardo numerico, ma il riconoscimento di un impatto culturale profondo che ha visto lo spettacolo accompagnare nel tempo il proprio pubblico, arrivando a vedere quei bambini del 2006 portare oggi i propri figli a teatro, in un rito di passaggio che unisce nonni, genitori e bambini nel segno della fantasia.

Un’intuizione visionaria tutta italiana, che in pochi anni diventa un fenomeno nazionale, un vero e proprio must-see show, che ha insegnato a volare a tre generazioni di spettatori e ha conquistato oltre un milione di persone. Dalle prime repliche all’Augusteo di Napoli fino al prestigioso sbarco in lingua inglese alla Royal Opera House di Muscat in Oman nel 2018, il musical ha dimostrato la forza dell’eccellenza teatrale italiana nel mondo. Lungo questo percorso straordinario, lo spettacolo ha lanciato e ospitato grandi talenti del teatro musicale italiano dal compianto Manuel Frattini a Martha Rossi, da Giò Di Tonno fino al giovane idolo dei ragazzi Leonardo Cecchi.

Questa edizione celebrativa del ventennale nasce per rendere omaggio alla storia dello spettacolo e al legame profondo che lo unisce al suo pubblico. Sul palco del TAM Teatro Arcimboldi, PETER PAN – IL MUSICAL si presenta in una veste ancora più spettacolare, con un cast d’eccezione che sarà annunciato nei prossimi mesi, musica dal vivo e sorprendenti effetti speciali: dal celebre volo di Peter Pan, alle suggestive tecnologie laser che danno vita alla luminosa Trilli, fino ai continui cambi di scena che trasportano gli spettatori dalla cameretta di Wendy, John e Michael fino al rifugio dei Bambini Sperduti e al covo dei pirati.

Anima dello spettacolo è la musica, eseguita per l’occasione dal vivo, che accompagna e amplifica ogni emozione del racconto. La colonna sonora è interamente costruita sui brani senza tempo di Edoardo Bennato, tratti in gran parte dallo storico album del 1980 Sono solo canzonette, un disco che ha segnato intere generazioni. Canzoni iconiche come L’isola che non c’è, Il rock di Capitan Uncino, La fata, Viva la mamma e molte altre diventano il tessuto narrativo del musical, riarrangiate appositamente per la scena teatrale, insieme all’inedito Che paura che fa Capitan Uncino.

Ancora oggi, a 80 anni, Bennato riempie i teatri con la sua musica, dimostrando quanto queste canzoni siano ormai parte integrante dell’immaginario collettivo. In PETER PAN – IL MUSICAL, le sue composizioni diventano la voce stessa dell’Isola che non c’è, un inno alla libertà, al sogno e al rifiuto di crescere in una fusione perfetta con il mito di James Matthew Barrie.

Con questa edizione speciale per il ventesimo anniversario, lo spettacolo celebra non solo la propria storia, ma anche il potere del teatro musicale di creare mondi, emozioni e ricordi condivisi. Un invito a tornare bambini, a credere nella fantasia e a ricordare che, come insegna Peter Pan, solo chi sogna davvero può volare. Perché, dopo vent’anni, una cosa è certa: finché ci sarà qualcuno disposto a sognare, PETER PAN – IL MUSICAL continuerà a volare. E l’Isola che non c’è non smetterà mai di esistere.