Il taglio capelli scalato che dona dopo i cinquant’anni

La nostra hairstylist di fiducia Grace ci suggerisce tagli e linee per le over 50 con e senza occhiali.

Con il passare degli anni, i capelli tendono a perdere volume e vigore. Per questo motivo, uno dei tagli più consigliati dopo i cinquanta è senza dubbio quello scalato. Il taglio scalato, infatti, dona movimento e leggerezza alla chioma, evitando l’effetto piatto e spento che spesso si crea con capelli più lunghi e uniformi. Inoltre, una scalatura studiata con cura può andare ad incorniciare il volto, minimizzandone eventuali segni di stanchezza e donando un aspetto fresco e giovanile.

Un taglio scalato che arriva fino alle spalle – o poco sopra – risulta perfetto perché permette di giocare con le texture e di adattare l’acconciatura alle esigenze personali. Se vuoi un look più sofisticato, puoi optare per ciocche leggermente più lunghe davanti che ammorbidiscono l’incarnato. Se invece preferisci un aspetto più pratico e sbarazzino, una scalatura più decisa e corta alle estremità offre un risultato moderno e pieno di carattere.

Le donne over 60 che indossano gli occhiali hanno un motivo in più per scegliere tagli che valorizzino il volto, mettendo in risalto gli occhi dietro le montature. In questo caso, i tagli corti o medi sono i migliori alleati. Un pixie cut ben fatto, con ciocche leggermente mosse e leggere, crea un bellissimo contrasto con gli occhiali, accentuando lo sguardo e donando un effetto chic e raffinato.

Anche un caschetto con una leggera scalatura ai lati può fare miracoli nel mettere in evidenza gli zigomi e la linea della mascella, coinvolgendo armoniosamente il volto e gli occhiali. Per chi preferisce capelli più lunghi, una riga di lato ben definita e qualche ciocca morbida intorno agli occhi possono davvero valorizzare la zona centrale del viso, creando un insieme equilibrato e luminoso.

Tuttavia, se stai pensando di passare a un taglio più corto dopo i 50 anni, ci sono ottime notizie: gli hairstylist concordano sul fatto che un taglio all’altezza del mento sia incredibilmente elegante, moderno e perfetto per l’estate. Proprio come il resto del corpo, anche i capelli cambiano naturalmente con l’età.

“I capelli tendono a diventare un po’ più fini e sottili durante i quarant’anni e, una volta raggiunti i cinquanta, è probabile che si comportino in modo diverso rispetto al passato”, spiega Grace (Grazia Pace) hairstylist e fondatrice di Very Grace .

Possono apparire più sottili o fragili, i capelli grigi spesso risultano più ruvidi e, soprattutto intorno al viso, le ciocche possono diventare più fini e rimanere più corte perché potrebbero non crescere oltre una certa lunghezza. Tutte queste caratteristiche si adattano naturalmente a una lunghezza che arriva al mento.”

Il taglio all’altezza del mento, inoltre, è incredibilmente versatile. Si presta a diverse finiture: può essere portato liscio per un effetto sofisticato e pulito, oppure mosso e voluminoso per un look più giovanile e casual. Non solo, è anche molto pratico perché richiede meno tempo per l’asciugatura e una manutenzione semplice, qualità importanti soprattutto durante i mesi più caldi.

Per maggiori informazioni contattate Grace sulla sua pagina istagram verygrace1