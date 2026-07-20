Corte dei conti Lombardia: parificato il rendiconto Regione 2025. Presidente Fontana: riconosciuta solidità del nostro bilancio

Vicepresidente Alparone: rating Moody’s conferma affidabilità finanziaria e premia gestione responsabile

La Corte dei conti ha parificato il ‘Rendiconto generale della Regione Lombardia’, confermandone la regolarità della gestione finanziaria e offrendo l’occasione per fare il punto sui principali risultati raggiunti nell’ultimo esercizio. Nel corso dell’udienza sono stati illustrati gli elementi che caratterizzano la situazione economico-finanziaria della Regione, con particolare riferimento agli investimenti del Pnrr, alla sanità, alla gestione del bilancio e alla sostenibilità dei conti pubblici.

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha definito il giudizio di parifica “un importante momento di verifica che consente di valutare i risultati conseguiti e di orientare con maggiore consapevolezza le future scelte amministrative”, sottolineando come la Regione continui a coniugare investimenti, efficienza e rigore nella gestione delle risorse pubbliche.

Tra i temi evidenziati dal governatore figura il forte avanzamento degli interventi finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, in particolare nell’ambito della ‘Missione Salute’, con decine di Ospedali e Case di Comunità già operative, il potenziamento delle grandi apparecchiature sanitarie e la crescita costante dei servizi di telemedicina, che hanno superato quota 208.000 pazienti presi in carico.

Fontana ha inoltre posto l’accento sul contenimento della spesa per le segreterie politiche, richiamando dati che testimoniano una progressiva riduzione dei costi degli uffici di diretta collaborazione. “Regione Lombardia non ha aumentato la spesa, ma l’ha progressivamente ridotta”, ha osservato il presidente, ricordando che il budget della Giunta è passato dai 7,1 milioni di euro della X legislatura agli attuali 6,16 milioni, mentre nel 2025 la spesa effettiva si è fermata a 5,32 milioni, generando un’economia di 845.000 euro rispetto alle risorse stanziate. “I dati di bilancio – ha aggiunto – dimostrano il pieno rispetto del principio dell’invarianza della spesa previsto dalla normativa nazionale”.

La seduta è stata introdotta dal presidente della Sezione di controllo, Antonio Buccarelli. La relazione in aula è stata affidata al magistrato Rita Gasparo, mentre il procuratore regionale, Paolo Evangelista ha svolto la requisitoria. Ad assistere all’udienza era presente anche il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani.

Il vicepresidente e assessore al Bilancio e Finanza Marco Alparone invece evidenzia il contesto economico internazionale, sottolineando come la Lombardia debba affrontare le nuove sfide facendo leva sulla solidità dei propri conti pubblici. “I dati del Rendiconto – ha affermato Alparone – confermano la piena validità della gestione finanziaria regionale”, ricordando un saldo di cassa pari a 8,5 miliardi di euro, la capacità di evitare il ricorso alle anticipazioni di tesoreria e i risultati ottenuti nella tempestività dei pagamenti, con effetti positivi sulla liquidità a favore di imprese e fornitori.

Il vicepresidente ha quindi evidenziato il riconoscimento arrivato dall’agenzia internazionale Moody’s, che ha recentemente confermato alla Lombardia il rating Baa1 con outlook stabile, superiore a quello attribuito alla Repubblica Italiana (Baa2 stabile). “Si tratta di un risultato di particolare rilievo – ha dichiarato Alparone – perché certifica l’affidabilità finanziaria della Regione e premia una gestione improntata a prudenza, responsabilità e capacità di programmare. Il fatto che il rating della Lombardia si collochi a un livello superiore rispetto a quello dello Stato rappresenta una circostanza unica a livello mondiale e conferma la credibilità dell’azione amministrativa regionale anche nei confronti dei mercati finanziari”.

Nel corso dell’udienza sono stati inoltre affrontati i temi del finanziamento di ‘Arpa Lombardia’, della gestione delle società partecipate, delle attività della ‘Fondazione regionale per la ricerca biomedica’ e del programma di riassegnazione delle grandi concessioni idroelettriche, con l’avvio previsto di otto nuove procedure nel corso del 2026. (LNotizie)