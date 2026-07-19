Frodi in Commercio, GDF dona ai Vigili del Fuoco 30 mila litri di gasolio sequestrato

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano ha consegnato 30.000 litri di gasolio al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano.

Il carburante era stato sequestrato dai militari della Compagnia di Magenta in due distributori stradali, dove veniva venduto un prodotto alterato e potenzialmente dannoso per l’ambiente e per i motori delle auto. Invece di procedere alla distruzione del combustibile, le Fiamme Gialle hanno proposto di destinarlo a fini di pubblica utilità. L’Autorità Giudiziaria ha accolto la richiesta, disponendo il dissequestro e l’affidamento del carico ai Vigili del Fuoco.

Il gasolio verrà ora analizzato e sistemato dalla raffineria Eni di Sannazzaro de’ Burgondi (Pavia), grazie a una convenzione già attiva con la Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia. Una volta pronto, il carburante sarà utilizzato gratuitamente per i mezzi di soccorso e per le attività istituzionali del Corpo, garantendo un risparmio di spesa pubblica.