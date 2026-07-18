Prima delle vacanze c’è una partita da vincere sangue e plasma non vanno in vacanza

AVIS Lombardia, Regione Lombardia, AREU e Centro Regionale Sangue rilanciano l’appello ai cittadini con la campagna estiva: prima delle vacanze prenota la tua donazione. L’obiettivo è mantenere stabile la disponibilità di sangue durante l’estate e continuare a far crescere la raccolta di plasma

L’estate è sinonimo di vacanze. Per il sistema trasfusionale, però, significa anche uno dei momenti più delicati dell’anno. Mentre molti cittadini partono, il fabbisogno di sangue e di farmaci plasmaderivati non diminuisce. Le cure continuano, gli interventi chirurgici anche. Per questo è fondamentale che anche le donazioni continuino.

Per questo AVIS Lombardia, con il sostegno di Regione Lombardia, AREU e Centro Regionale Sangue Lombardia, lancia la nuova campagna estiva dedicata alla donazione di sangue e plasma, invitando i cittadini a prenotare la propria donazione prima della partenza per le ferie.

La campagna, che sarà diffusa attraverso i canali social e digitali della rete associativa lombarda, utilizza il linguaggio dello sport e del gioco di squadra per ricordare che, anche se l’Italia non è protagonista ai Mondiali di calcio 2026, c’è una squadra che continua a giocare ogni giorno dell’anno: quella dei donatori di sangue e plasma. Il messaggio è semplice: la partita più importante continua anche d’estate.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di sensibilizzazione promosso da AVIS Lombardia e Regione Lombardia insieme ad AREU e Centro Regionale Sangue Lombardia, già avviato nei mesi scorsi per rafforzare la cultura della donazione e aumentare la raccolta di plasma, una delle principali sfide per l’autosufficienza regionale.

Nel 2025 AVIS Lombardia ha potuto contare su 262.853 soci donatori attivi e 8.681 soci non donatori, presenti attraverso una rete composta da 633 sedi comunali e 12 sedi provinciali. Nello stesso anno sono state raccolte 370.751 unità di sangue intero e 89.210 unità di plasma, in crescita dell’8,97% rispetto al 2024. Un risultato importante che, tuttavia, non è ancora sufficiente a garantire la piena autosufficienza regionale.

«Il sangue e il plasma sono risorse indispensabili per garantire interventi chirurgici, terapie salvavita e risposte tempestive alle emergenze. Assicurarne la disponibilità significa permettere al nostro sistema sanitario di rispondere, ogni giorno, ai bisogni dei cittadini -dice l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso-. Questo vale durante tutto l’anno e, in particolare, nei mesi estivi, quando le donazioni tendono a diminuire ma la necessità di sangue non va in vacanza. Per questo Regione Lombardia continua a sostenere con determinazione il lavoro di AVIS, AREU e del Centro Regionale Sangue nella promozione della cultura della donazione. Ogni gesto di generosità si traduce in una possibilità concreta di cura e conferma il valore della collaborazione tra istituzioni, volontariato e cittadini, uno degli elementi che rendono forte ed efficace il sistema sanitario lombardo».

«L’estate rappresenta ogni anno un banco di prova importante per il sistema del dono -afferma il presidente di AVIS Lombardia, Pierangelo Colavito-. Per questo chiediamo ai nostri donatori, anche quest’estate, un piccolo gesto di programmazione: prenotare la donazione prima di partire. È un gesto semplice, ma permette al sistema sanitario di continuare a garantire sangue e plasma anche nei mesi più difficili. Chi dona prima delle vacanze aiuta migliaia di persone che non possono aspettare il rientro dell’estate. E chi non ha mai donato può trovare proprio in questo periodo il momento giusto per avvicinarsi ad AVIS e scoprire che donare è molto più semplice di quanto immagini. Entrando così a far parte di un patrimonio di solidarietà che appartiene a tutti».

«Il sistema trasfusionale si fonda su un equilibrio che deve essere garantito ogni giorno dell’anno. Nei mesi estivi, quando le donazioni tendono fisiologicamente a ridursi, programmare la propria donazione diventa ancora più importante -spiega il direttore sanitario di AREU, dottor Gabriele Mario Perotti-. Donare prima della partenza per le vacanze è un gesto semplice ma fondamentale per assicurare la continuità delle attività assistenziali, dalle emergenze agli interventi chirurgici fino alle terapie trasfusionali. La collaborazione tra istituzioni, associazioni dei donatori e cittadini è l’elemento che rende possibile mantenere questo equilibrio e garantire cure tempestive a chi ne ha bisogno».

«Il plasma rappresenta una risorsa terapeutica insostituibile, dalla quale si ricavano farmaci essenziali per migliaia di pazienti affetti da patologie immunologiche, neurologiche, ematologiche e rare -conclude il responsabile dell’SRC lombarda, dottor Daniele Prati-. La crescita della raccolta registrata in Lombardia è un risultato importante, ma non ancora sufficiente a soddisfare il fabbisogno. Per questo è necessario continuare a promuovere la donazione di plasma, riducendo la dipendenza dall’approvvigionamento estero e garantendo ai pazienti la disponibilità tempestiva delle terapie di cui hanno bisogno»

Per tutta l’estate AVIS Lombardia ricorderà ai cittadini che sangue e plasma non conoscono ferie. Perché le emergenze, gli interventi chirurgici e le terapie continuano ogni giorno. E anche una donazione programmata prima della partenza può contribuire a far funzionare una rete di solidarietà che ogni giorno permette al sistema sanitario lombardo di continuare a prendersi cura delle persone.

La 5 locandine della campagna estiva 2026 a questo link