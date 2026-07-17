Ospedale Sacco, conclusi i lavori di riqualificazione: interventi per 194 milioni

“Con il completamento degli interventi del Pnrr all’ospedale Sacco dimostriamo che la Lombardia sa trasformare le risorse europee in opere concrete, rispettando tempi e obiettivi.

Restituiamo ai cittadini un presidio storico completamente rinnovato, più sicuro, più efficiente e dotato delle migliori tecnologie, senza aver mai interrotto l’attività assistenziale. È il risultato di una programmazione seria, della collaborazione tra istituzioni e del grande lavoro svolto dai professionisti della sanità lombarda”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Attilio Fontana intervenendo questa mattina alla cerimonia che ha segnato la conclusione degli interventi di riqualificazione finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) all’ospedale Luigi Sacco di Milano. All’evento hanno partecipato anche l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso, il presidente della Commissione speciale Pnrr Giulio Gallera, il direttore generale della direzione Welfare Mario Melazzini, il direttore generale di Ats Milano Silvano Casazza e il direttore generale dell’Asst Fatebenefratelli Sacco Maria Grazia Colombo.

L’evento è stato accompagnato dalla visita ai nuovi poliambulatori, al Cup e al Centro Prelievi, all’Utic, alla Sala di Emodinamica, alla Chirurgia vascolare e al Centro cuore, seguita dal taglio del nastro dei corpi di fabbrica rinnovati e dalla presentazione degli interventi realizzati. Il programma di riqualificazione ha interessato 13 dei 29 corpi di fabbrica del presidio ospedaliero, per una superficie complessiva di circa 62.000 metri quadrati, con un investimento di 110 milioni di euro finanziato dal Pnrr. Gli interventi hanno riguardato l’adeguamento strutturale, antisismico e antincendio degli edifici, il rinnovamento degli impianti tecnologici, il miglioramento dell’efficienza energetica e della climatizzazione e la modernizzazione degli spazi dedicati all’assistenza. Complessivamente, il programma di investimenti destinato all’ospedale Luigi Sacco raggiunge 194 milioni di euro, grazie all’integrazione tra fondi Pnrr, Piano nazionale complementare (Pnc) e ulteriori risorse stanziate da Regione Lombardia. L’intervento rappresenta uno dei più significativi cantieri di riqualificazione ospedaliera realizzati negli ultimi anni in Lombardia. Dall’approvazione del documento di indirizzo alla progettazione, nel luglio 2022, all’avvio dei lavori nel 2023, fino alla conclusione il 30 giugno scorso, l’ospedale ha continuato a garantire la piena attività sanitaria, riducendo al minimo i disagi per pazienti e operatori attraverso una puntuale riorganizzazione dei servizi. Nel corso dello stesso periodo il presidio è stato ulteriormente potenziato con l’apertura del nuovo Pronto soccorso infettivologico, realizzato grazie alla collaborazione con Eni, la ristrutturazione del padiglione dedicato alla psichiatria riabilitativa e l’installazione di nuove tecnologie diagnostiche, tra cui una risonanza magnetica di ultima generazione.

Storico presidio sanitario inaugurato nel 1931 e oggi polo universitario di riferimento, l’ospedale Luigi Sacco si estende su un’area di 350.000 metri quadrati e rappresenta uno dei principali punti di riferimento della sanità lombarda per l’assistenza, la ricerca e la formazione. Nel corso dei lavori di rimozione di alcune pareti interne all’aula magna sono emerse porzioni di decorazione pittorica murale di cui si era nel tempo persa ogni memoria. Gli affreschi, attribuiti a Piero Portaluppi, sono verosimilmente riconducibili agli anni 30 e alla costruzione della struttura originale. A giugno 2026 in accordo con la Sovraintendenza, dopo una fase preliminare di ricognizione e analisi, sono stati avviati i restauri.