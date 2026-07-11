Giorgio Ambrosoli. Sabato 11 luglio la commemorazione nel 47° anniversario della morte

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Sabato 11 luglio, alle ore 22, in via Morozzo della Rocca 1, si terrà la commemorazione di Giorgio Ambrosoli, in occasione del 47° anniversario della morte.

Moderati dal referente di Libera Milano, Pietro Basile, interverranno Francesca Ambrosoli, figlia di Giorgio Ambrosoli, l’assessore all’Edilizia residenziale pubblica, Fabio Bottero, Carlotta Bartolucci, referente della Scuola Common, Isabella Novembre, figlia di Silvio Novembre, Lorenzo Frigerio, referente di Libera Lombardia.

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