Mondiali di robotica 2026: l’Italia conquista oro e argento con due scuole siciliane

La scuola italiana sale sul podio internazionale della tecnologia. Alla RoboCup 2026, il campionato mondiale di robotica educativa svoltosi a Incheon, in Corea del Sud, la delegazione italiana ha conquistato due importanti piazzamenti. Il Liceo scientifico “Boggio Lera” di Catania si è aggiudicato la medaglia d’oro nella categoria “OnStage Advanced”, mentre l’Istituto tecnico industriale statale “Fermi – Guttuso” di Giarre ha ottenuto il terzo posto nella competizione “Rescue Simulation”.

I risultati ottenuti dai team siciliani segnano un traguardo significativo per l’insegnamento delle discipline Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) negli istituti italiani, dimostrando la competitività dei progetti didattici nazionali in un contesto globale altamente selettivo.

Il progetto “Revenant” conquista il gradino più alto

Il successo del Liceo “Boggio Lera” nella categoria “OnStage Advanced” è arrivato grazie a “Revenant”, una performance tecnologica ispirata all’universo cinematografico degli Avengers. Gli studenti Emma Oddo, Simone Previti, Andrea Consalvo e Giovanni Misenti hanno progettato e realizzato automi integrando diverse tecnologie avanzate.

Sotto la guida dei docenti Carmelo Maccora e Massimo Marletta, il gruppo di lavoro ha curato ogni fase della produzione:

Hardware: progettazione della componentistica e stampa 3D delle strutture meccaniche.

Elettronica: programmazione e cablaggio delle schede di controllo dei dispositivi.

Software: sviluppo di algoritmi di intelligenza artificiale applicati a sistemi di visione computerizzata per la gestione autonoma dei movimenti.

La giuria internazionale ha premiato la capacità del team di fondere le competenze ingegneristiche e informatiche con una narrazione coreografica complessa.

Ottimo piazzamento nella simulazione di soccorso per Giarre

A confermare l’eccellenza della provincia etnea nel settore della robotica si è aggiunto il terzo posto dell’Itis “Fermi – Guttuso” di Giarre nella categoria “Rescue Simulation”.

In questa specifica classe di concorso, i partecipanti devono sviluppare software capaci di gestire robot virtuali all’interno di scenari d’emergenza complessi. La competizione richiede ai candidati elevate competenze in:

Navigazione autonoma: mappatura degli spazi e superamento degli ostacoli senza intervento umano.

Percezione sensoriale: interpretazione dei dati ambientali tramite sensori simulati.

Problem solving: rapidità decisionale dell’algoritmo nel localizzare e trarre in salvo i soggetti nel minor tempo possibile.

Il plauso del Ministero dell’Istruzione e del Merito

I risultati della spedizione coreana hanno ricevuto il riconoscimento ufficiale di Palazzo Baracchini. Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, si è congratulato con gli studenti e i docenti, invitando le due delegazioni a Roma presso la sede del Ministero.

“È un grande risultato per la scuola italiana. Auguro agli studenti protagonisti di questa grande impresa di continuare a coltivare con orgoglio le proprie aspirazioni: il loro percorso è la prova di quanto l’impegno e i talenti possano far conseguire traguardi importanti.”