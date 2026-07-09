Attività storiche, Confesercenti: bene i nuovi riconoscimenti, è presidio del territorio

Soddisfazione da parte di Confesercenti Lombardia per il riconoscimento, da parte di Regione Lombardia, di 466 nuove ‘Attività storiche e di tradizione’.

L’iniziativa premia i negozi e i locali che nel tempo hanno contribuito alla crescita economica e sociale delle comunità locali. “Le attività storiche custodiscono competenze, relazioni, tradizioni e identità che rendono vivi i nostri centri urbani e i nostri paesi – dichiara la presidente di Confesercenti Lombardia, Barbara Quaresmini –.

Sono imprese che hanno saputo attraversare i cambiamenti mantenendo un legame profondo con il territorio. Questo riconoscimento premia il lavoro e la capacità di innovarsi senza perdere le proprie radici”. Il riconoscimento delle attività storiche e poi per Confesercenti l’occasione per rilanciare la propria proposta di legge di iniziativa popolare a sostegno dei negozi di vicinato, finalizzata a contrastare la desertificazione commerciale e a garantire la sicurezza e la coesione nei centri urbani.

Confesercenti Lombardia ricorda che la proposta può essere sottoscritta digitalmente, tramite Spid o Cie, sulla piattaforma del ministero della Giustizia.