Crans, Fontana: Regione parte civile? Ora tocca a Tribunale svizzero valutare

“È chiaro che è ancora molto sottoposto alle valutazioni del Tribunale svizzero, perché già il Governo si è costituito parte civile. Abbiamo raggiunto un accordo con il Governo per fare in modo che anche noi ci possiamo presentare, adesso valuteremo quello che deciderà il Tribunale svizzero”. Lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana, a margine di un evento a Palazzo Lombardia, in merito alla delibera, approvata ieri dalla Giunta di Palazzo Lombardia, che prevede la costituzione della Regione Lombardia quale parte civile nel procedimento penale relativo all’incendio di Crans-Montana. #mtb

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