Società Umanitaria avvia le selezioni per 50 giovani con percorsi per l’inserimento lavorativo

La Società Umanitaria avvia le selezioni per 50 giovani con percorsi orientati all’inserimento lavorativo nei settori dell’intelligenza artificiale, dei big data, della digitalizzazione e del fashion & design

Due percorsi IFTS gratuiti e innovativi per diplomati e laureati: 1000 ore tra formazione in aula e stage in azienda, 25 posti per ciascuna classe, per accompagnare 50 giovani residenti o domiciliati in Lombardia verso un concreto inserimento lavorativo.

Mentre gli studenti dell’edizione 2025/2026 stanno concludendo il proprio percorso di stage presso prestigiose realtà pubbliche e private – tra cui Comune di Milano, Biblioteca Ambrosiana, Fondazione Somaini, Artribune, Terre des Hommes, Superstudio, Fashion Channel, Stella Jean e numerose altre imprese e istituzioni – la Società Umanitaria apre ufficialmente le selezioni per la nuova edizione dei percorsi IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) 2026/2027, finanziati nell’ambito del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 di Regione Lombardia.

La rete di collaborazioni costruita intorno ai percorsi consente agli studenti di confrontarsi con contesti professionali qualificati e diversificati: dal patrimonio culturale alla comunicazione digitale, dall’arte contemporanea al terzo settore, dalla moda al design, fino alle tecnologie applicate ai processi aziendali.

L’iniziativa mette a disposizione 50 posti gratuiti, suddivisi in due classi da 25 partecipanti, con l’obiettivo di formare figure professionali altamente specializzate nei settori che oggi trainano l’innovazione e la crescita del sistema economico italiano.

I due percorsi si inseriscono in ambiti strategici per lo sviluppo economico e produttivo contemporaneo: da un lato la digitalizzazione, l’intelligenza artificiale e i big data applicati al mercato e al patrimonio culturale; dall’altro la comunicazione, la commercializzazione e il marketing della filiera della moda e del design, settore centrale del made in Italy e dell’economia milanese.

Entrambi i corsi IFTS sono rivolti a diplomati e laureati residenti o domiciliati in Lombardia e prevedono un percorso di 1.000 ore, articolato in 540 ore di formazione specialistica e 460 ore di stage curriculare presso aziende, enti e istituzioni partner accuratamente selezionati.

L’elemento distintivo del progetto è il forte collegamento con il mondo del lavoro. Le imprese partecipano attivamente alla definizione dei contenuti formativi e accolgono gli studenti in stage, offrendo loro un’esperienza concreta e altamente professionalizzante. Proprio questo modello ha consentito, nelle precedenti edizioni, di raggiungere un placement occupazionale superiore all’85%, confermando l’efficacia del percorso nel favorire l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.

Il percorso dedicato alla Digitalizzazione, Intelligenza Artificiale e Big Data prepara professionisti in grado di progettare e gestire processi di innovazione digitale, utilizzare strumenti di intelligenza artificiale, analizzare dati complessi e valorizzare il patrimonio culturale attraverso tecnologie avanzate. Una figura sempre più richiesta da musei, fondazioni, pubbliche amministrazioni, imprese culturali e creative.

Il percorso Fashion & Design forma invece professionisti capaci di operare nelle aree della comunicazione, del marketing, del branding, del retail, dell’e-commerce e dell’internazionalizzazione delle imprese della moda e del design, uno dei comparti simbolo del Made in Italy e dell’economia milanese.

Le attività didattiche saranno affidate a docenti universitari, manager, imprenditori, professionisti e visiting professor provenienti dal mondo delle imprese, con un approccio fortemente orientato ai casi reali, ai laboratori progettuali e allo sviluppo delle competenze richieste dal mercato.

Al termine del percorso, previo superamento della prova finale, verrà rilasciato il certificato di Specializzazione Tecnica Superiore (IFTS). È inoltre previsto un percorso di preparazione alla certificazione linguistica BEC – Business English Certificate (B1 o B2, in base al livello di ingresso degli studenti.

Le selezioni sono già aperte. Considerato il numero limitato dei posti disponibili, particolare attenzione sarà riservata alla motivazione, alle attitudini e all’interesse dei candidati verso i settori di riferimento.

Una rete di eccellenze al servizio dei giovani

La forza del progetto risiede anche nell’ampia rete di collaborazioni costruita negli anni con aziende, istituzioni culturali, enti pubblici, fondazioni, agenzie di comunicazione, studi professionali e imprese leader dei rispettivi settori.

Tra i partner che ospitano gli studenti durante il tirocinio figurano, tra gli altri: Comune di Milano, Biblioteca Ambrosiana, Fondazione Somaini, Artribune, Terre des Hommes, Superstudio, Fashion Channel, Pubblicità Progresso, Camera Buyer, Gi Group, Partitalia, MAEC Gallery, Falcon Magazine, Atelier 55, Garbo Press & PR Agency e numerose altre realtà che contribuiscono a creare un ponte concreto tra formazione e occupazione.