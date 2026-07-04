Cantiere preferenziale linea 92: da lunedì lavori in via Comelico

Avanzano i lavori del maxi cantiere che coinvolge viale Umbria e le aree limitrofe per la realizzazione della nuova corsia preferenziale della linea filoviaria 92: da lunedì 6 luglio, gli interventi per il rifacimento dei sottoservizi e dell’armamento tranviario coinvolgeranno via Comelico, nel tratto tra viale Umbria e via Friuli. Lo riferisce il Comune. I lavori, nel loro complesso, dureranno fino alla fine dell’anno, ma in questa prima fase gli scavi per il rifacimento della rete elettrica, gas, dell’acquedotto e delle fognature, si concentreranno sul lato dei civici pari, in modo da consentire temporaneamente la percorrenza della via in un senso di marcia, in direzione centro città, e il mantenimento dell’esercizio tranviario. La sosta sarà vietata in entrambi i lati e, a causa degli scavi, l’accesso ai passi carrai sul lato interessato dai lavori sarà inibito dalla dalle ore 8 alle ore 18. La seconda fase del cantiere, che partirà il 20 luglio, prevederà invece la chiusura completa della via, con l’interruzione anche della linea tranviaria. Le modifiche al trasporto pubblico con le alternative offerte saranno comunicate prima dell’avvio dei lavori.

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