Stazione Centrale, furti a bordo treni: due arresti

Due algerini di 27 e 36 anni, irregolari e con precedenti, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Milano per furto aggravato. Gli agenti della Squadra Mobile li hanno bloccati a bordo di un treno dopo averli visti rubare il bagaglio a un passeggero.

Giovedì scorso, durante un servizio contro i furti nella stazione di Milano Centrale, i poliziotti hanno notato i due muoversi con atteggiamento sospetto tra i binari. Gli agenti li hanno seguiti mentre salivano prima su un treno per Udine e poi su un convoglio ad alta velocità diretto a Reggio Calabria, sempre osservando i bagagli dei viaggiatori senza mai prendere posto. Poco prima della fermata di Milano Rogoredo, i due hanno individuato la vittima, un passeggero italiano.

Mentre il ventisettenne faceva da palo, il complice ha posizionato il proprio zaino sulla cappelliera accanto a quello della vittima e, sfruttando una distrazione, lo ha scambiato con quello del viaggiatore. I poliziotti, che si erano mescolati tra i passeggeri, sono intervenuti subito bloccando la coppia e restituendo la refurtiva. Addosso al ventisettenne è stato trovato un secondo zaino, risultato rubato poco prima.