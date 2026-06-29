Informazione, nasce ‘Lombardia in primo piano’, il nuovo appuntamento della web tv di Regione Lombardia

Ogni settimana i principali servizi di Lombardia Notizie per raccontare attività, progetti, bandi e iniziative della Giunta Presidente Fontana: raccontiamo la Lombardia con un linguaggio semplice e diretto

Nasce ‘Lombardia in primo piano’, il nuovo appuntamento settimanale di Lombardia Notizie TV, la web tv dell’Agenzia di Stampa della Regione Lombardia, che raccoglie in un unico approfondimento i principali servizi realizzati nel corso della settimana.

Un format pensato per raccontare con un linguaggio semplice, diretto e coinvolgente l’attività della Giunta regionale, offrendo ai cittadini una panoramica sui principali provvedimenti, i progetti, le iniziative, i bandi e gli eventi che caratterizzano la vita della Lombardia.

Presidente Fontana: informare i cittadini in modo chiaro e coinvolgente –

“Con ‘Lombardia in primo piano’ – sottolinea il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana – vogliamo offrire ai cittadini uno strumento in più per conoscere da vicino il lavoro che ogni giorno svolgiamo al loro servizio. Crediamo in una comunicazione istituzionale capace di informare con chiarezza, trasparenza e immediatezza, utilizzando anche i nuovi linguaggi digitali per raggiungere un pubblico sempre più ampio. Raccontare ciò che facciamo significa rendere i cittadini più consapevoli e più partecipi della vita della nostra Regione”.

Il primo appuntamento ripercorre una settimana particolarmente intensa per la Lombardia. Dall’emozione per la visita del Santo Padre, accolta da una straordinaria partecipazione e resa possibile anche grazie all’impegno di centinaia di operatori e volontari, all’approvazione del Bilancio regionale, che conferma l’impegno della Giunta a garantire maggiori servizi ai cittadini senza aumentare la pressione fiscale.

Spazio anche a un importante risultato raggiunto sul fronte della sanità territoriale, con il conseguimento dell’obiettivo previsto dal PNRR per la realizzazione delle Case di Comunità, un traguardo che rafforza ulteriormente la rete dell’assistenza di prossimità.

Il settimanale racconta inoltre la missione di solidarietà internazionale che ha visto la partenza di un team sanitario lombardo per prestare assistenza alla popolazione colpita dal terremoto in Venezuela, confermando ancora una volta la capacità del sistema regionale di mettere competenze, professionalità e spirito di servizio al fianco delle comunità colpite dalle emergenze.

‘Lombardia in primo piano’ sarà pubblicato ogni settimana su Lombardia Notizie TV con l’obiettivo di offrire ai cittadini un’informazione sempre più accessibile, tempestiva e vicina al territorio.