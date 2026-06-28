MUDEC: bando per la nuova gestione, raddoppiano gli spazi per le collezioni

È on-line sul sito del Comune di Milano il bando europeo per l’affidamento della nuova concessione dei servizi del Mudec – Museo delle Culture, con l’obiettivo di rafforzare l’offerta culturale e migliorare i servizi destinati al pubblico di uno dei principali poli museali della città.

La gara riguarda la gestione integrata delle attività culturali del museo, della caffetteria, del ristorante, del bookshop e del parcheggio. La concessione avrà una durata di otto anni e un valore complessivo stimato di 84,36 milioni di euro. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, privilegiando qualità progettuale, innovazione e sostenibilità.

Il canone annuo posto a base di gara è di 100mila euro, soggetto a rialzo. Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 13 del 28 settembre 2026 attraverso la piattaforma telematica Aria/Sintel di Regione Lombardia. Per partecipare sarà inoltre obbligatorio effettuare un sopralluogo guidato presso il museo, indispensabile per predisporre l’offerta e il Piano economico-finanziario.

“La nuova concessione – afferma l’assessore alla Cultura, Tommaso Sacchi – dovrà assicurare un programma di mostre di alto profilo, servizi qualificati e una forte capacità di attrazione per il pubblico milanese, nazionale e internazionale. Il nuovo assetto consentirà inoltre di ampliare gli spazi museali gestiti dal Comune, raddoppiando da 500 a 1.000 metri quadrati le aree dedicate alla collezione civica permanente. Il percorso espositivo sarà arricchito da una sala dedicata ai bambini e il numero delle opere esposte passerà da circa 300 a 700”.

